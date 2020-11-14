"Maraş konusunda açılım BMGK kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapılabilir"

CTP “Kapalı Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine bağlı kapsamlı federal çözüm müzakerelerinde özel bir öneme sahiptir. Bu konuda yapılacak bir ‘açılım’, ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapılabilir"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Maraş açılımının propaganda malzemesi olarak kullanılmasının taraflar arasında var olan güvensizliği derinleştireceğini, çözüm sürecinin devamını zorlaştıracağını, bunların sorumluluğunun da Kıbrıs Türk tarafına yükleneceğini kaydetti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, “Maraş konusundaki siyasi yaklaşımla, Kıbrıs Türk halkı ağır bedellerle karşı karşıya kalacak. Kıbrıs'ta ve bölgede tırmanmakta olan gerginlik yeni bir boyut kazanacak” denildi.

CTP’nin Maraş’la ilgili açıklamasında şunlar da kaydedildi:

“Kapalı Maraş, Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine bağlı kapsamlı federal çözüm müzakerelerinde özel bir öneme sahiptir. Bu konuda yapılacak bir ‘açılım’, ilgili Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (BMGK) kararları ve uluslararası hukuk çerçevesinde yapılabilir. Ancak konu, kapsamlı çözüm hedefinden uzaklaşılmadan, bu yöndeki çalışmalarla eş zamanlı olarak ele alınmalı ve gerginlik yaratıcı değil, kapsamlı çözümü motive edici bir unsur olarak değerlendirilmelidir.

Bu konuda atılması gereken ilk adım, kapalı Maraş’ın askeri bölge olmaktan çıkarılmasıdır. Bu adımla birlikte özel mülkiyete konu taşınmaz malların Taşınmaz Mal Komisyonu çerçevesinde ‘iade’ kapsamına alınmasının ardından BM ile temasa geçilerek BMGK kararlarında yer alan unsurlar konusunda istişare/müzakere süreci başlatılmalıdır.

Böyle bir yaklaşım, hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hem de BM nezdinde, Kıbrıs Türk halkının bütünlüklü çözüm konusunda olduğu gibi, Maraş konusunda da uluslararası hukuk çerçevesinde diyalog yoluyla çözüm iradesindeki kararlılığının bir kez daha gösterilmesi anlamına gelecektir.”