"Maraş'ın açılması yönünde önemli mesafe alındı"

Başbakan Maraş’ın açılması ile yıllardır atıl durumda kalan bir yerin ülkeye ve insanlığa kazandırılacağını, bunun hem ekonomik hem de siyasi olarak Kıbrıs Türkü’ne önemli fayda sağlayacağını “Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde eski sakinlerinin yerleşimine açılması yapılan teknik ve yasal çalışmalarda önemli mesafe alındığını” belirtti

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ Maraş’ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yönetiminde eski sakinlerinin yerleşimine açılması yapılan teknik ve yasal çalışmalarda önemli mesafe alındığını” açıkladı.

Başbakan Tatar, Mağusa’da bir grup vatandaşla bir araya geldi.

Tatar, yaptığı konuşmada “ Maraş’ın açılması ile yıllardır atıl durumda kalan bir yerin ülkeye ve insanlığa kazandırılacağını, bunun hem ekonomik hem de siyasi olarak Kıbrıs Türkü’ne önemli fayda sağlayacağını” söyledi.

“Kıbrıs konusunda artık eski kalıplar kalıp Kıbrıs Türk Halkı’nın çıkarına olan, adil ve kalıcı bir sonuca ulaşılmasını beklemenin hayal olduğunu, Rumların Kıbrıs Türk tarafının hayati hiçbir isteğini kabule yanaşmadığını” anlatan Başbakan Tatar şöyle konuştu:

“Deniz’deki doğal gazı bile bizimle paylaşmaya, bunun için ortak bir komite kurmaya yanaşmıyorlar. Geliniz önce bu konuyu halledelim, bunu halledersek bir anlaşamaya da olumlu katkı sağlar diyoruz ama anlamak istemiyorlar. Türkiye ve bize karşı, İsrail , Mısır, Yunanistan’la bir araya gelip ittifak oluşturuyorlar.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmeyiz diyoruz, onlar Meclislerinden oy birliği ile garantörlük kalkmazsa çözüm olmaz diye karar geçiriyorlar. Maraş ve Güzelyurt dahil şu an Devletimizin sınırları içinde olan toprakların çok önemli bir bölümünü istiyorlar. Egemen eşitliğimizi, Devlet olma hakkımızı hiçe sayıyorlar. Bu zihniyetle anlaşmak mümkün değildir.

“DEVLETİN BAŞINDA DEVLETE İNANAN BİRİ OLMALI”

Bizim içimizde olup ‘Rumlarla anlaşma mümkündür’ diyenler çıksınlar halkımıza bunlardan hangisinden Rum vazgeçecek de bizimle anlaşacak anlatsınlar. Hayal pazarlamakla bir yere varılamaz. Kıbrıs Türkü’nü n daha fazla bekleme tahammülü kalmadı. Proaktif olacağız. Anavatan Türkiye ile hem fikiriz. Hem iki Devletli çözümü gündeme getireceğiz, hem doğal gaz aramaları devam edecek hem de Maraş açılacaktır. Dolayısı ile halkımız bütün bunları hesaba katarak bir Cumhurbaşkanı seçmelidir. Devletin başında Devlete inanan biri olmalıdır.

EKONOMİK BAŞARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ.

Başbalan Ersin Tatar, Kıbrıs Türkü ve hükümetin Kovid-19’la başarılı bir mücadele verdiğini, şimdi de başarılı bir açılım sürecinin devam ettirilmekte olduğunu da aktardı.

Tatar sözlerirni şöyle noktaladı:

“Açılım devam etmelidir. Rum tarafı 1 Ağustos’tan itibaren İngiltere gibi Türkiye’den durumu çok çok daha fazfa sıkıntılı olan bir ülkeden tek bir PCR testi ile turist almaya başlıyor ama bizimkiler Türkiye’ye karantina uygulamamızı talep ediyor.

Peki her gün bin 500 kişinin gidip geldiği Rum tarafı ne olacak? Buna sesini yükselten yok. Sağlık elbette önceliklidir ama ekonomiyi de düşünmeliyiz. Bizim en önemli hedeflerimizden biri de KKTC’nin ekonomik kalkınmasını başarmaktır. Türkiye ile hep bunu konuşuyoruz. İnşallah da başaracağız”