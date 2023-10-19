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“Maraş, bir an önce BM’nin idaresine verilmeli”

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AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Maraş’ın bir an önce BM’nin idaresine verilmesi gerektiğini vurguladı

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“Maraş, bir an önce BM’nin idaresine verilmeli”
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AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Birleşik Krallık’taki “Mağusa Derneği”ne Kıbrıs sorunuyla ilgili görüşlerini yansıtan mektup gönderdi.
Leyen, AB’nin Kıbrıs sorununda BM parametreleri ve siyasi eşitlik temelindeki iki toplumlu, iki bölgeli federasyon zemininde çözüm bulunması taraftarı olduğunu kaydederek, Türkiye’den müzakerelerin yeniden başlamasına yönelik adım atılması gerektiğini belirtti.
Leyen, AB’nin Maraş’ın açılmasını kınadığını ve Maraş’ın kolonizasyonunu kabul edilemez addettiğini kaydederek, bölgenin bir an önce BM’nin idaresine verilmesi gerektiğini ifade etti.
Pile’de yaşananlardan da bahsederek, bu olayları kınadıklarını belirten Leyen, Kıbrıs Türk tarafına, UNFICYP’in yetkilerine saygı göstermesi ve gerginlikten kaçınması çağrısında bulundu.
Komisyonun Kıbrıs Türk toplumuna, adanın yeniden birleşmesinin kolaylaştırılmasına yönelik maddi katkı yaptığından da bahseden Leyen, bugüne kadar 688 milyon Euro’luk yardım yapıldığını belirtti.
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