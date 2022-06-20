“Mali protokolde reform yok”

CTP lideri Erhürman, Türkiye ile imzalanan protokolde çok fazla yapısal reform bulunmadığını, ekonomiyi canlandıracak, geleceğe umutla bakılmasını sağlayacak maddelerin pakette yer almadığını vurguladı





Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkedeki istikrarsızlığın hem halka hem de ekonomiye çok şey kaybettirdiğini söyledi.

Erhürman, “Son dönemde yapılan müdahalelerle birlikte ülkedeki istikrar adeta hallaç pamuğu edildi. Ülkede hiç kimse kendisini istikrar içerisinde görmüyor” ifadelerini kullandı.

Erhürman, sendikalar, sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri ve ekonomik örgütlere başlatılan ziyaretler çerçevesinde Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

Ziyarette ülkenin içinde bulunduğu duruma dair değerlendirme yapan Erhürman, tarih en vahim demokratik ve ekonomik yoksullaşma döneminden geçildiğini savundu.

Tufan Erhürnan, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk halkı yaşadığı ekonomik ve demokratik fukaralaşmadan dolayı çok ciddi bir demoralize yaşıyor. İnsanlar bu krizin belli bir süre sonra sona ermeyeceğini de farkında. Bu da vahameti daha çok artırıyor. Bu durum bir toplum için olabilecek en tehlikeli durumdur. Özgüveni yitirmek toplumsal varoluş endişesini beraberinde getirir. Demokratik açıdan yaşadığımız fukaralık tarihin en yüksek seviyesindedir. İstikrar ihtiyacı meselesi son dönemdeki müdahalelerle hallaç pamuğu edildi. Ülkede hiç kimse kendisini istikrar içerisinde görmüyor.”

Ülkedeki istikrarsızlığın hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettirdiğini söyleyen Erhürman, bunun öngörülebilirliği de ortadan kaldırdığını ifade etti.

Böylesi bir kriz döneminde ekonominin dış kaynağa ihtiyaç duyduğunu, bu kaynağın içeride en rasyonel şekilde kullanılması gerektiğini kaydeden Erhürman, Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği protokolüne değindi, protokolde iktisadi ve mali konular dışında yer alan maddelerin daha ağır bastığını savundu.

Erhürman, metnin içerisinde çok fazla yapısal reform bulunmadığını, ekonomiyi canlandıracak, geleceğe umutla bakılmasını sağlayacak maddelerin pakette yer almadığını da ileri sürdü.