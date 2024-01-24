“Mali Polis soruşturma başlattı”

HP Genel Başkanı Özersay, fon kaynaklarının yasaya aykırı kullanılması konusunda Mali Polis tarafından soruşturmanın başlatıldığını açıkladı

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Turizm Bakanlığı altındaki bazı kurumlardaki yasadışı uygulamalar hakkında Polise ve Sayıştay’a başvurduklarını ve Mali Polis tarafından soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

HP Genel Başkanı Özersay’ın konu ile alakalı paylaşımı şu şekilde:

“Gündeme getirmiş olduğumuz fon kaynaklarının yasaya aykırı kullanılması konusunda başka hukuksuzluklar olduğu da ortaya çıkmaya başladı. Kooperatif Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan kredi alan kurumların bu krediyi alabilmeleri için Borç Yönetim Komitesi’nin onayını almaları gerekiyordu ancak ortada böyle bir komite onayı olmadığı anlaşılıyor.

Hem krediyi veren Fon’un bu kurumlara kredi verme yetkisi yok, hem de krediyi alan kurumların Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Yasası’na göre ilgili komiteden onay almadan bu borçlanmaya gittikleri yani yasadışı şekilde borçlandıkları ortada.

Dün (önceki gün) Polise yaptığımız şikayet üzerine Mali Polis harekete geçti ve bizi ifade vermeye çağırdı. Soruşturma başlatılıyor, gelişme oldukça kamuoyunu bilgilendireceğiz.”

