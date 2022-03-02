“Maaşın yüzde 59.78'i elektriğe gidecek”

CTP milletvekili Devrim Barçın, 1.180 TL elektrik faturası ödeyen asgari ücretlinin yeni tarifede 3 bin 641 TL ödeyeceğine dikkat çekti





CTP Milletvekili Devrim Barçın, “Elektrik zammı ile bir asgari ücretli çalışan, maaşının %19.49'unu elektrik faturasına öderken artık maaşının %59.78'ini elektrik faturasına ödeyecektir” açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devrim Barçın’ın paylaşımı şöyle:

“Çoklu tarifenin kaldırılması ile arz güvenliğinin riske girmesinin yanı sıra, bugün tasarruf amaçlı çoklu tarifede elektrik tüketimini ağırlıklı olarak indirimli dilimde gece tüketip 1205 kws tüketen bir hane 1.187 TL fatura öderken, bu birim fiyatlarına ve çoklu tarifenin kaldırılması ile artık %206 zam ile 3.641 TL elektrik faturası ödeyecektir.

Bu tüketime yönelik bir asgari ücretli çalışan, maaşının %19.49'unu elektrik faturasına öderken artık maaşının %59.78'ini elektrik faturasına ödeyecektir.

Hükümet programında yazan "Kıb-Tek'in dar gelirli vatandaşımızın alım gücünü olumsuz etkilemeyecek fiyat düzenlemesi yapacaktır" ifadesinin karşılığı bu mudur !!!

Çoklu tarifeyi kaldırıp halkın elektrik tüketiminde tasarruf yapın demek çözüm olmayıp, kurumu zarara uğratıp Halka bunun bedelinin ödettirilmesi asla kabul edilemez.”

