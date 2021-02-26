Lute, 7 Mart'ta adaya gelecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs konusunda görevlendirdiği üst düzey BM yetkilisi Jane Holl Lute, 7 Mart Pazar günü Kıbrıs’a geliyor.
Rum haber kaynaklarına göre Lute, Cenevre’de gerçekleştirilecek olan gayriresmi 5+1 konferansın ön hazırlıklarını yapmak için 7-9 Mart tarihleri arasında Kıbrıs’ta olacak.
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile görüşecek olan Lute, Kıbrıslı Türk ve Rum müzakerecilerle de bir araya gelecek.
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