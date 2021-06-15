Lute, 21 Haziran’da Kıbrıs’a geliyor

Diplomatik kaynaklara göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Jane Holl Lute, adadaki iki toplumun liderleriyle temaslarda bulunmak üzere 21 Haziran’da Kıbrıs’a geliyor.



BM, Eylül 2021’den önce Kıbrıs’la ilgili yeni bir 5+1 gayrı resmi toplantı yapılabileceği konusunda çok iyimser değil. Buna rağmen 10 Temmuz’dan önce BM Güvenlik Konseyi’ne sunulması gereken BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet raporu ışığında yapılacak olan görüşmelerin faydalı olacağı düşünülüyor.



Aynı tarihte, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü’yle ilgili raporun da, Barış Gücü’nün 31 Temmuz’da sona erecek görevi öncesinde BM Güvenlik Konseyi’ne sunulması gerekiyor.



Bu yenilenme, BM Genel Sekreteri’nin Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın görev süresi dolacağı için son yenilenme olacak.



Bu arada BM’de pazartesi günü yabancı basına konuşan BM Genel Sekreteri’nin Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, BM Genel Sekreteri ve Britanya Başbakanı’nın, Birleşik Krallık’ta yer alan G7 toplantısı çerçevesinde baş başa bir görüşme yaptıklarını ve Kıbrıs sorununu da görüştüklerini duyurdu.



Farhan Haq, “Genel Sekreter cumartesi günü G7’nin ev sahibi olan Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’la ikili bir görüşme yaptı. Genel Sekreter, G7 Zirvesi’ne katılan liderleri, iklim değişikliği konusunda cesur taahhütlerde bulunmaları konusunda teşvik etti. Liderler, Myanmar, Kıbrıs, Yemen ve Afganistan’ı da görüştüler” dedi.

