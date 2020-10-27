Liderler, 3 Kasım'da buluşuyor

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada gayri resmi toplantı şeklinde yapılacak görüşmenin, Kıbrıs Özel Temsilcisi / Genel Sekreter Özel Danışman Yardımcısı Elizabeth Spehar'ın Birleşmiş Milletler Koruma Alanı'ndaki ikametgahında saat 19.00'da yapılacağı açıklandı.
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