“Lefkoşa’ya yeni sınır kapısı açılması artık şımarık bir istek değil, insani bir gerekliliktir”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, kendilerine verilen sorumlulukların gereklerini yerine getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

Seçimlerden bu yana yaklaşık bir ay geçtiğini ve kendilerinin kaldıkları yerden çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Mehmet Harmancı, “Bizim açımızdan aslında çok fazla değişen bir şey yok, geçmişte olduğu gibi, şimdi de aşk, güven ve sorumlulukla çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Yeni dönem için topluma bir yol haritası sunduklarını, toplumdan da bu yol haritası neticesinde ciddi bir destek sağladıklarını ifade eden Harmancı, bu yol haritasının gereklilikleri üzerinde planlama ve strateji çalışmalarını tamamlama aşamasında olduklarını kaydetti.

25 Aralık 2022 yerel yönetimler seçimlerinde üçüncü kez Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı seçilen Mehmet Harmancı, TAK muhabirinin sorularını yanıtlayarak, yeni dönem çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verdi.

Yeni Belediyeler Yasası’na ilişkin katkılarını Cumhuriyet Meclisi’nin ilgili komite üyelerine sunduklarını belirten Harmancı, yeni Belediyeler Yasası’nın geçmesiyle, tüm tüzüklerin değişmesi gerektiğini, kendilerini çok yoğun bir çalışma süreci beklediğini söyledi. Harmancı, “Umarım bu geçiş dönemi sıkıntısız yapılabilir” dedi.

“Bir an önce gelir gider dengemizi kurmamız lazım ki daha stabil bir ekonomik ortam yaratabilelim”

LTB’nin mali durumu hakkında da bilgiler veren Harmancı, şöyle konuştu:

“Enflasyonist bir yapıda bütün gelirleriniz sabit dururken, mali açıdan iyi durumdayız demek fazla optimist bir yaklaşım olur. Onun için yasayla birlikte bir an önce gelir- gider dengemizi kurmamız lazım ki daha stabil bir ekonomik ortam yaratabilelim.”

Seçim döneminde ortaya bir vizyon koyduğunu, yeni yasanın da kendilerine getireceği bir takım kaldıraç güçler olacağını ifade eden Harmancı, önümüzdeki altı aylık sürecin de kolay olmayacağını, bu altı aylık süreç sonrasında da yeni yasanın belediyeye getireceği bir finansal kabiliyet olacağını anlattı.

Üst ve altyapı projeleri…

Mehmet Harmancı, vatandaşların Lefkoşa Türk Belediyesi’nden en büyük beklentileri olan üst ve alt yapı çalışmalarına da değinerek, Belediyeler Yasası’nın geçmesiyle, üst yapı projesi olan yol, kaldırım ve çevre düzenlemesini içerecek şekilde ana caddelerde dönüşüm çalışmaları başlatılacağını söyledi.

Yasanın geçmesiyle birlikte yaklaşık 6 ay içinde yol haritasını uygulamaya koymak için bir fırsat elde etmiş olacaklarını ifade eden Harmancı, ilk etapta insanların yoğunlukla kullandığı caddelerin yenileneceğini, bazı caddelerin altyapısının tamamlandığını, daha sonra da üst yapısını bitirmekle mükellef olduklarını kaydetti.

Bu çalışmalar için yaklaşık 350-400 milyon TL gibi bir yatırım ihtiyacı olduğuna işaret eden Harmancı, tüm bunların yeni yasadan elde edilecek güç ve finansmanla yapılması düşüncesinde olduklarını, topluma da bu yönde bir söz verdiklerini hatırlattı.

Kanalizasyon...Öncelik Hamitköy

LTB Başkanı Harmancı, Lefkoşa’nın yaklaşık yüzde 65’inin kanalizasyona bağlı olduğunu, geriye kalan yerlerin de önümüzdeki 4 yıllık dönem içinde bağlanabilmesi için yoğun bir çaba sarf ettiklerini vurgulayarak, önceliklerinin Hamitköy olduğunu kaydetti.

Harmancı, Hamitköy’ün kanalizasyonuyla ilgili AB ile yürüttükleri çalışmaların bu ay sonunda tamamlanacağını ve önlerindeki engellerin kalkıp kalkmadığını daha net görebilecekleri bir döneme gireceklerini belirterek, AB yetkililerinin adayı ziyaret edeceğini konulardan birinin de bu olmasını ümit ettiklerini söyledi.

“Umuyorum bu 5.5 milyon Euro’luk hibe programının önündeki engeller bir an önce kalkar ve ihale aşamasına gelinebilir” diyen Mehmet Harmancı, geriye kalan bölgelerde ise kendi yerel kaynaklarıyla sorunu en aza indirme hedefinde olduklarını söyledi.

“Sosyal belediyecilik politikaları önemli… Paylaşım Bakkalı tecrübemizi sürdürülebilir kılacağız”

Bütün belediyelerin değişen ekonomik şartlara reaksiyon göstermesi gerektiğini, insanların alım gücünün gün geçtikçe düştüğünü, bunların neticesinde de yoksullaşmanın artarak devam ettiğini ifade eden Mehmet Harmancı, LTB’nin ülke belediyeciliği adına önemli örnek teşkil ettikleri sosyal projeleri bulunduğuna işaret etti.

Yoksullaşmaya karşı mücadelede yerel yönetimlerin uygulayacağı sosyal belediyecilik politikalarının önemine dikkat çeken Harmancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biz bunlarla ilgili geçtiğimiz dönemde Paylaşım Mutfağı’nı hayata geçirmiştik ki, burası günde yaklaşık 400 kişiye hizmet ediyor. Kreş, çocuk merkezi, özellikle Yeni Dünya Engelsiz Aktivite Merkezi gibi önemli uygulamalarımız var. Aralık 2021-Mayıs 2022 döneminde Paylaşım Bakkalı pilot projesini uyguladık. Dayanışma ağlarımızı kurumsallaştırıp genişleterek, Paylaşım Bakkalımızı temel temizlik ve kişisel hijyen ürünlerini de kapsayacak şekilde genişleterek kalıcı hale getireceğiz.”

Kreş ve çocuk merkezlerini genişletmeyle ilgili düşünceleri de olduğuna dikkat çeken Harmancı, bunu da özel sektörle iş birliği içinde yapmayı planladıklarını söyledi.

Harmancı, tüm bunların yanı sıra bir burs programı oluşturma düşünceleri olduğunu da dile getirerek, mevcut kreşten aldıkları ücretle, özel kreşlerle sözleşmeler yapmayı, her çocuğun kreş hakkını sağlamayla ilgili de bir çalışmaları olacağını kaydetti.

Yine sendikalar ve özel sektörle işbirliği içinde Arabahmet’te uygulanan Çocuk Merkezi’nin farklı alanlara yayılması konusunda hedefleri olduğunu söyleyen Mehmet Harmancı, diğer projelerine de değindi.

“Haspolat Arıtma Tesisinden çıkan su, tarımsal arazide kullanılacak”

LTB Başkanı Harmancı, dünyada ve ülkede kuraklığın ciddi bir tehdit olduğunu, değişen mevsim koşulları, iklim değişikliği krizinin kıtlık ve gıda temel ürünlerinin üretimi noktasında ciddi sorun yaşattığını ifade ederek, bu konuda da çalışmalar yapma hedefinde olduklarını anlattı.

LTB’nin Haspolat Arıtma Tesisinden çıkan suyu daha geniş bir alanda, tarımsal arazi kazandıracak şekilde dağıtımına ilişkin önemli bir ihale hazırlıkları olduğunu ve ihaleye bu ay içinde çıkmayı planladıklarını belirten Mehmet Harmancı, “Yaklaşık 3 bin 500 dönümü tarım arazisine katacak yaklaşık değeri 1 milyon olan ihale sayesinde, suyun tarımsal anlamda değerlendirilmesi de sağlanacak. Bundan ek gelir de elde edeceğiz” dedi.

Bunun bir yatırım maliyeti olduğunu, bu yatırım maliyetini de suyun kendisinin karşılayacağı bir model geliştirmeye çalıştıklarını belirten Harmancı, projenin olumlu gittiğini, şubat ayında bu ihaleye çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Terminal projesi…

Seçimden önce çıktıkları ama seçim yasakları nedeni ile iptal edilmek zorunda kalınan Terminal İhalesi’ne de değinen Harmancı, terminal ihalesine de bu dönem içinde yeniden çıkma niyetinde olduklarını kaydetti.

Terminal ihalesinin ülkenin de en büyük ihalelerinden biri olmaya aday olduğunu anlatan Harmancı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yeni bir terminal projesinden bahsetmiyoruz. Söz konusu olan terminal alanının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi projesidir. Lefkoşa’ya yeni bir merkez kazandırmaktan bahsediyoruz. Lefkoşa İmar Planı’nda olduğu şekliyle, surlar içi ve merkezi iş alanları, strateji planında öngörüldüğü şekilde buranın fonksiyonlara kavuşturularak terminalin bir merkez istasyonu haline getirilmesidir. Buna paralel olarak bizim kültür sanat sarayımızın bitirilmesi, bir meydan yaratılması, çok katlı bir otoparkla bunun bezenmesi. Elbette özel sektörün kullanabileceği, otel, alışveriş merkezi gibi, eğitim kurumu gibi bazı alanların da bu proje kapsamında ortaklaştırılması gibi düşünülüyor.”

Terminal projesi için, terminalin mevcut yerinin düşünüldüğünü ifade eden Harmancı, terminalin konaklama kısmıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini, orada merkezi bir istasyon hayalleri olduğunu, konaklamanın oradan kalkmasıyla ilgili bir hayalleri de bulunduğunu, ancak bunun için ayrı bir yere ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Harmancı, 6 ay içinde bu ihaleye çıkma hedefinde olduklarını dile getirdi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Gönyeli Belediyesi ile bir süredir devam sıkıntılara da değinerek, Gönyeli Belediyesi’yle bir önceki dönem kanalizasyon bedeli konusunda sorun yaşadıklarını ve hiç istememelerine rağmen mahkemelik bir durumları olduğunu aktardı.

Yakın bir süre içinde Gönyeli-Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile bir araya geleceklerini belirten Harmancı, yeni yönetimle bir uzlaşı yoluna gitme hedefinde olduklarını, ancak Lefkoşalıların hakkını da bu bağlamda korumanın en büyük görevleri olduğunu kaydetti.

Kadın Sığınma Evi… “Şu anda bütün ülkeye hizmet eden bir merkez olarak çalışıyor”

Kadın sığınma evi konusunda da çalışmaların devam ettiğini, Kadın Sığınma Evi’nin şu anda yeni yerinde olduğunu ve oldukça iyi şartlarda hizmet sunduklarını, şiddete uğramış birçok kadına yeni bir hayat imkanı sağlayan önemli bir hizmet verdiklerini anlatan Mehmet Harmancı, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın olaya katkısı olacaksa, bu bağlamda buranın ortak hizmet verdiğimiz bir alana dönmesi bizi rahatsız etmez” dedi.

Harmancı, Kadın Sığınma Evi’nin tüm ülkeye yetebilecek bir merkez oluğunu ve şu anda bütün ülkeye hizmet eden bir merkez olarak çalıştığını kaydetti.

Avrupa Birliği projelerine de değinen Harmancı, Mart ayında Brüksel’de olacaklarını belirterek, iki toplumlu olabilecek projeler için farklı alternatifler geliştirebilmek adına lobi çalışmaları yapacaklarını anlattı.

-Kanlıdere projesi…

Harmancı, Kanlıdere projesine de işaret ederek şu anda bir ihale süreci olduğunu, ihale dosyasının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar yapıldığını, İlgili firmanın sunumlarını tamamladığını, finale doğru gidildiğini anlattı.

Harmancı, proje kapsamında AB’nin derenin içine bir akıllı geçiş noktası talebi olduğunu, ancak bunun var olan siyasi iklimde gerçekleştirilebilmesinin mümkün olup olmadığından emin olamadığını söyledi.

Harmancı şöyle devam etti:

“Bizim buradaki yaklaşımımız Lokmacı’daki sürecin aynen tatbik edilmesidir. Derenin her iki tarafının tamamlanarak, süreç içinde aşağıdan yukarıya gelebilecek talepler doğrultusunda o günün siyasi iklimine göre bunun gerçekleşmesi yönünde. Biz bunun kaybolmaması gerektiğini, projenin mutlaka tatbik edilmesi gerektiğini, bunun mevcut siyasi iklimin koşularına takılmadan icra edilmesinin her iki topluma fayda getireceğine inanıyoruz. Bu açıdan ısrarımız devam edecek. Brüksel’de bu konuyu ele alacağız.”

-“Lefkoşa’da üst yapıya geçmeden önce altyapının tamamlanması gerekir”

Seçim döneminde hizmet yetersizliği ve eşit hizmet alamadığından şikayetçi vatandaşların olduğunun sorulması üzerine ise Harmancı şöyle devam etti:

“Her bölgeye eşit hizmet veriyoruz. Eşit hizmet vermeseydik, bir tarafta insanların bize çok ağır bir tepkisi olduğunu düşünebileceğimiz oy oranları olması gerekirdi. Belki bazı bölgelerdeki coğrafi anlamda daha fazla altyapı eksikliklerinden ötürü böyle düşünüldü. Altyapısının tamamlanması gereken bölgeler var. Güçlü bir altyapıya sahip olduktan sonra çağdaş bir üst yapıyı oluşturabiliriz. Şehrin tümüne ilişkin çalışmalarımız geçmişte olduğu gibi şimdi de devam edecek”

-Lefkoşa’ya yeni geçiş kapıları… “Önceliğimiz Baf ve Mağusa sınır kapıları”

Lefkoşa’ya yeni geçiş kapıları açılmasına yönelik soruları da yanıtlayan Mehmet Harmancı, 2015 yılından beri yeni kapıların açılması yönünde çok ciddi bir mücadele verdiklerini, Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile bu konuda bir uzlaşıları bulunduğunu, önceliklendirdikleri kapılar arasında Baf ve Mağusa kapılarının açılması olduğunu anlattı.

Harmancı, o dönemin liderlerine mektuplar yazıldığını, kendisinin de kapıların açılmasına yönelik bazı sivil inisiyatifler geliştirmeye çalıştığını anımsatarak şöyle devam etti:

“Lefkoşa’da yeni kapı açılamamasının sebebi, Güneydeki otoritenin Kiracıköy ve farklı alanlarda öncelik belirlemesidir. Halbuki Lefkoşa’da her iki belediye başkanı da bunun bir gereklilik olduğunu söylüyor. Gerekliliğin ötesinde bunun artık insani bir boyutu da var. Artık Metehan sınır kapısında 45 dakika, 1 saat bekleme süreleri var. Metehan, ülke geçişlerinin yüzde 65’inin yaşandığı yer. O açıdan bakıldığında Lefkoşa için bu artık şımarık bir istek değil, insani bir gerekliliktir.”

Önümüzdeki hafta Güney Lefkoşa Belediye Başkanı Konstantinos Yorgacis ile bir görüşmeleri olacağını da bildiren Harmancı, bu konun önemli gündem maddelerinden biri olacağını ve bütün otoritelere bu konudaki çağrılarının devam edeceğini söyledi.

Bundan sonraki hedeflerinin sorulması üzerine ise LTB Başkanı Mehmet Harmancı şöyle konuştu:

“Seçimden çıkalı yaklaşık 20 gün oldu. Siyasette sizi bir noktaya getiren toplumdur, dolayısıyla bugünden yarına ‘ben şöyle bir hedef belirledim’ demek yanlış bir mesaj olur. Dolayısıyla biz şimdilik bize verilen ödevlerin gereklerini yerine getirmek için çalışmaya devam edeceğiz.”

Seçim döneminde bir spor parkı projeleri olduğuna da değinen Mehmet Harmancı, onun gereklerini yapmak için de çalışacaklarını sözlerine ekledi.