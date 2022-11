"Lefkoşalılarla güçlü bir güven ilişkisi kurduk"

2014 seçim sürecinden beri Lefkoşalılarla güçlü bir güven ilişkisi kurduklarının altını çizen LTB Başkanı Harmancı: “Hep beraber açtığımız şehrin bembeyaz sayfasını her gün aşk, güven ve sorumlulukla doldurmaya devam ediyoruz”

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı ve TDP'nin LTB Başkan adayı olarak açıkladığı Mehmet Harmancı göreve gelirken Lefkoşalılara verdikleri sözleri, Lefkoşalıların güven ve desteğiyle beraber yerine getirmeyi başardıklarını söyledi.



Harmancı, bu sabah Kıbrıs Postası’nda yayınlanan “Sabah Postası” programında Lefkoşa’ya verdiği hizmetlerle önümüzdeki döneme yönelik projelerine yönelik bilgiler paylaştı.

2014 seçim sürecinden beri Lefkoşalılarla güçlü bir güven ilişkisi kurduklarının altını çizen Harmancı, “Çünkü hiçbir zaman rasyonel olmayan konularda söz vermedik, hayal satmadık. Her türlü zorluğa karşın Lefkoşa’da yaşayan herkes, belediyesini yanında gördü ve sahip çıktı. Hep beraber Lefkoşa’yı her koşula doğru kurguladık” dedi.



Göreve geldiklerinde borç yükü altında ezilen, emekçinin hakkını ödeyemeyen, halka hizmet götüremeyen kırılgan yapıdaki Lefkoşa’yı bugün öngörülebilen risklere karşı hazırlıklı, öngörülemeyen dış etkenlere karşı dayanıklı ve dirençli bir Lefkoşa haline getirdiklerine işaret eden LTB Başkanı ve TDP LTB adayı Harmancı, görevde bulundukları 2 dönemlik süreçteki "başarı öyküsünü", gerçekleştirilen projeler, hizmetler ve yatırımlardan örnekler vererek özetledi.

-“Merkez Lefkoşa, Kanalizasyon Ana Taşıyıcı Hat, Soya Fasulyesi Üretimi”



Ofisinden yapılan açıklamaya göre Harmancı, göreve geldiklerinde bütçe içindeki payı yüzde 33,38 olan yıllık borç ödemelerini 2022’de yüzde 1,6’ya düşürdükleri kaydetti. Özellikle 2018’den sonra başlayan pandemi, ekonomik kriz ve bunun sonucu olarak ortaya çıkan yüksek enflasyona karşın öncelik ve hedeflerini doğru değerlendirip tüm kaynakları doğru kullandıklarının altını çizen Harmancı, bu süreçte toplum sağlığı ve sosyal mahrumiyetle mücadelede büyük görevler üstlendiklerini ve sosyal devletin açıklarını kapattıklarını anımsattı.



Tüm zorluklara karşın özellikle altyapıya yönelik Lefkoşa’ya verdiği sözlerin büyük ölçüde yerine getirdiğini kaydeden Harmancı, 300 kamyonluk çöpten 117 kolonluk Merkez Lefkoşa’ya dönüşümün aslında ayağa kalkışın bir simgesi olarak ortaya çıktığını kaydetti.



Harmancı, hayvancılıkta büyük girdi maliyeti yaratan soya fasulyesini, Haspolat tesisinden çıkan tarımsal su ve gübreyi kullanarak 40 bin metrekare ekim alanı ve 400 kilo GDO’suz soya tohumu ekimi ile elde ettiklerini kaydederek bu modelin kolektif çalışma ile ekonomiye kazandırılabileceğinin altını çizdi.



Kentsel gelişim ve dönüşüm, sosyal dayanışma, herkes için eğitim hakkı, engellemeyen şehir, kültür-sanat alanlarındaki icraatları ve hizmetleri örnekler vererek aktaran Harmancı, Lefkoşa’nın 5 milyon TL’lik bir yatırımla dijitalleşmenin de başkenti haline geldiğini, yakında yaşama geçecek mobil uygulamayla Belediye ile ilgili tüm işlemlerin gerçekleşebileceğini, vatandaşların anında bilgilendirilebileceklerini, karar süreçlerine katılabileceklerini sözlerine ekledi.



-“Güçlü ve adil bir gelecek inşa ediyoruz”



Harmancı programda yeni dönemle ilgili projeler konusunda da bilgi aktardı. 2022-2026 Lefkoşa için vizyonlarının “güçlü ve adil bir gelecek inşa etmek” olduğunun altını çizen Harmancı, bunu ise, nitelikli kentsel gelişim ve dönüşümü mümkün kılacak güçlü bir altyapıyı oluşturarak sağlayacaklarını vurguladı.



Harmancı, şehrin planlı ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmasında itici güç olacaklarını, iş birliği, adalet, eşitlik, ekolojik sürdürülebilirlik, katılımcı demokrasi gibi temel ilkelere dayanan kooperatifleşme gibi dayanışma ekonomisi oluşumlarını teşvik ederek sosyal dayanışma ekonomisi oluşturacaklarını, reel sektörle rakip değil paydaş ve çözüm ortağı oldukları modelleri çoğaltarak sektörü destekleyici ilişkileri geliştirerek sürdüreceklerini anlattı.



Sosyo-ekonomik adaleti destekleyici fiyatlandırma politikaları konusunda da açıklama yapan Harmancı, bunu, 51/95 sayılı yasa tasarısının yasalaşmasının ardından Belediye Meclisi ile halka yansıtılacak yükü mümkün olduğunca az düzeyde, şehre yükü ağır olan sektörlerin vergi ve harçlarını daha yüksek tutarak sağlayacaklarını kaydetti.





Yaşamsal hizmet ve yatırımlara her zaman olduğu gibi yeni dönemde de öncelik verileceğini anlatan Harmancı, her zaman aşkla, güvenle ve ilk günkü sorumlulukla adil ve güçlü bir Lefkoşa için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.