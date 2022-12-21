UBP’nin Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’da gazetecilere yönelik düzenlediği basın toplantısında projeleri hakkında açıklamalarda bulundu.
UBP’nin Lefkoşa Belediye Başkan adayı Sadık Gardiyanoğlu, nereye aday olduklarını bildiklerini ifade ederek, “Lefkoşa'nın borcunu 2 buçuk yılda kapatacağız” dedi.
Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) 9 yıldır herhangi bir iş yapmadığını savunan Sadık Gardiyanoğlu, LTB’nin bir adım bile ileriye gitmediğini belirtti. LTB’nin borcunun 10 yılda 7 kat borcunun artığına söyleyen Sadık Gardiyanoğlu, “LTB'nin günden güne artan borcu var” açıklamasında bulundu.
Lefkoşa’da doğup büyüdüğü söyleyen Sadık Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın nelere ihtiyacı olduğunu bildiğini kaydetti.
Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği Ofisi (KEİ) ve Avrupa Birliği (AB) ile temaslarda bulunuduğundan bahseden Gardiyanoğlu, her iki kurumun doğru projeyi kabul ettiğine değindi.
“Ötekeleştirme ve ayrıştırma hiçbir zaman yapmadım” diyen Gardiyanoğlu, Lefkoşa’da hayata geçirilecek birçok projenin olduğunu belirterek, projeleri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.
‘82 Sokak, 82 Park Projesi’ hakkında açıklama yapan Gardiyanoğlu, projenin 54 haftada tamamlanacağına söz verdi. Bir diğer projesi olan, ‘Hamitköy Sosyal Tesis Projesi’ ile ilgili konuşan Gardiyanoğlu, projeyi 2 buçuk yıl içerisinde Lefkoşa’ya kazandıracağını açıkladı.
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