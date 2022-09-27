Lefke’de zorlu yarış

Lefke’de Başkan seçimi kıya sıya geçecek. Başkan Aziz Kaya CTP’den yeniden aday. Kaya’nın karşısında UBP İlçe Başkanı Adil Özgey var

Yerel seçimlerle ilgili süreç mahkeme kararlarıyla anılsa da, başkan adayları bölgelerinde çalışmalara başladı.Henüz 28 belediyede mi, yoksa hükümetin aldığı karar doğrultusunda 18 belediyede mi seçim yapılacağı belli değil.Bu konuyla ilgili anayasa mahkemesinin kararı beklenirken, kapanmayacağı kesin olan belediyelerde yarış çoktan başladı.Kapanma ya da birleştirme olmayacak ender belediyelerden biri de Lefke.Lefke’de son iki dönemdir seçimi Cumhuriyetçi Türk Partisi kazanıyor. Başkan Aziz Kaya bu dönemde de aday.Kaya’nın karşısına bu kez dişli bir rakip çıktı.Ulusal Birlik Partisi’nin Lefke ilçe Başkanlığını yürüten genç ve başarılı iş insanı Adil Özgey belediye başkanlığına aday.Özgey’in ilçe başkanı olmasından ötürü parti tarafından sahiplenildiği, ayrıca bölgede sevilen bir isim olmasından dolayı UBP dışından da oy alabileceğine kesin gözle bakılıyor.Lefke’de diğer partilerin henüz nasıl bir adım atacağı bilinmiyor ancak bölgede seçim iki güçlü aday arasında geçecek gibi görülüyor.Aziz KayaAdil Özgey