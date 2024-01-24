“Kuzey’deki Rum malları KKTC’ye aittir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Gökhan Altıner’in Gökhan Altıner'in Kıbrıs Postası TV'de hazırlayıp sunduğu 'Sabah Postası' isimli programa konuk oldu.
İtalya’da kaldığı otelde Kıbrıs Rum mallarının satışına aracılık ettiği iddiasıyla tutuklanan Avukat Akan Kürşat davasına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bize yaptığı büyük bir haksızlıktır” diye konuştu.
Kıbrıs meselesinin milli bir mesele olduğunun altını çizen Tatar, “1974 öncesinde Kuzey’de bulunan Rum malları kamulaştırıldı ve bu mallar KKTC devletine aittir” dedi.
Ersin Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Avrupa Birliği’nin onayı ile yapılan yasalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Takası da gündeme getirmemiz lazım; Kıbrıs Türkü 500 bine yakın araziyi, Güney Kıbrıs'ta bıraktı” dedi. Takasa girildiği takdirde sorunların ortadan kalkacağını söyleyen Tatar, “KKTC’de uzlaşı olduğu gün takas meselesi gündeme gelecek” diye konuştu.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.