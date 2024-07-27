Kutlu Evren, "yorum yok" dedi

UBP Kurultayında genel başkanlığa adaylığı konusunda TC Elçiliği’nin “Villa Fırtına” isimli konutuna çağrılarak “aday olmaması yönünde” baskıya maruz kaldığı iddia edilen UBP milletvekili Kutlu Evren, bir gazeteciye yaşananları yalanlamadı, “Yorum yok, konuşacağım bir konu yok
Salı günü elçilik konutuna çağrılarak TC Elçiliğinin müdahalesine maruz kalan Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren, “sessizlik yemini” etmiş durumda.
İki isim de mevcut genel başkan Ünal Üstel ile Ersin Tatar’ın “demokrasi çalışıyor” açıklamalarına karşın kamuoyuna herhangi bir açıklama yapmadı.
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