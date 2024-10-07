Kutlu Evren'e de onay çıkmadı

UBP'nin Zorlu Töre yerine aday gösterdiği UBP milletvekili Kutlu Evren’in Meclis Başkanlığı için yapılan ilk oylamasında 22 kabul, 26 ret oyu çıktı.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bundan sonraki süreçle ilgili grup başkan vekilleriyle görüşmek üzere toplantıya ara verdi.

