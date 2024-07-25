Kurultay Sancısı

UBP genel başkanlığına aday olmaları beklenen Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren’in TC Elçiliği’nin Çatalköy’deki konutuna çağrılarak, adaylıktan çekilmeleri istendiği iddia edildi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) yeni bir ‘siyasi müdahale’ ile karşı karşıya… UBP’deki üst düzey bir kaynaktan edindiği bilgilere göre, partinin genel başkanlığına aday olmaları beklenen Olgun Amcaoğlu ile Kutlu Evren, Türkiye Cumhuriyeti Elçiliği’nin Çatalköy’deki konutuna çağrılarak, “adaylıktan çekilmeleri” yönünde uyarıldı.

Söz konusu telkin üzerine iki ismin, adaylık başvurusunda bulunmayacağı ifade ediliyor…

Önceki sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmelerde, iki isim ayrı ayrı Çatalköy’deki elçilik binasına davet edildi ve “adaylıktan çekilmeleri” talep edildi.

Öte yandan UBP kaynaklı yayılan iddialara göre söz konusu gelişme, genel başkanlık yarışı için gerçekleşen bir anket üzerine yaşandı.

İddiaya göre ankette birinci çıkan isim, Olgun Amcaoğlu oldu. İkinci sırada Hasan Taçoy, üçüncü sırada ise Kutlu Evren’in yer aldığı iddia edilen ankete göre mevcut genel başkan Ünal Üstel dördüncü sırada, Faiz Sucuoğlu ise 5’inci sırada yer alıyor.

Bu iddiaların ardından Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun bakanlık odasındaki eşyaları topladığı, şoförlerini ise başka dairelere görevlendirdiği iddia edildi.

Ancak Bakan Amcaoğlu bazı haber sitelerinde yer alan istifa haberlerine yanıt verdi, "İstifa etmedim, görevimin başındayım asılsız haberlere itibar etmeyin" diyerek görevine devam ettiğini söyledi.

Amcaoğlu, iddiaların asılsız olduğunu vurgulayarak, halkın ve kamuoyunun bu tür spekülasyonlara itibar etmemesi gerektiğini söyledi. Bakan, enerji ve ekonomi alanındaki çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

