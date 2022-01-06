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"Krizleri yönetebilecek olanlara destek verilmeli"

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Kriz yönetimi açısından Halkın Partisi’nin ciddi bir tecrübesi olduğunu vurgulayan HP Başkanı Özersay, “Krizleri önleyebilecek ve yönetebilecek olanlara destek verilmelidir” dedi

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"Krizleri yönetebilecek olanlara destek verilmeli"
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Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin hükümet ortağı olduğu üç yıllık sürede Meclis’in sorunsuz toplanabildiğini, Meclis komitelerinin yaz döneminde dahi çalıştırılabildiğini ve hükümetin getirdiği neredeyse tüm yasaların geçirildiğini vurgulayarak “marifet 26’yı bularak herhangi bir hükümetin kurulması değil Meclis’i çalıştırabilecek ve yasa yapabilecek bir hükümetin kurulmasıdır” dedi.
Özersay, yönetebilme becerisinin tam da kriz ortamlarında ortaya çıktığını, ülkenin şu an yaşadığı sıkıntıların aşılması noktasında hükümetin süreçleri yönetemediğine dikkat çekti.
Özersay, “Günümüzde gerek ekonomi, gerekse sağlık ve eğitim alanlarında çok ciddi krizler yaşandığını ve hala daha yaşanmakta olduğunu bu nedenle vatandaşın sandığa gittiğinde krizleri alacağı zamanlı tedbirlerle önleyebilen ve krizler ortaya çıktığı zaman da soğuk kanlı davranarak krizleri yönetebilecek olan siyasi partilere destek vermesi gerektiğini söyledi. Kriz yönetimi konusunda son dört yılda ülkede yaşanan olağan dışı pek çok olayda ve krizde Halkın Partisi’nin çok önemli bir misyon yerine getirdiğini ve kriz yönetimi açısından Halkın Partisi’nin ciddi bir tecrübesi olduğunu vurguladı. Önümüzdeki dönemde de devam eden ekonomik, sağlık ve eğitime dair krizlerin iyi yönetilerek Halkın yararına olacak adımların atılabilmesi için göreve talip olduklarını, seçmenlerin de bunu doğru değerlendireceğine inandıklarını söyledi.
Özersay, kurulacak uzun ömürlü hükümetlerle siyasi istikrar sağlayıp, ekonomik tedbirleri alıp vatandaşın hayatını kolaylaştırmak gerektiğini düşündüklerinin altını çizdi.
Özersay, koalisyon ortaklarının çok daha iş yapabilir olması için sayının öneminden çok koalisyonun oluşturacak partilerin her ikisinin de mecliste grubu bulunan partiler olmasının önemine işaret etti. Bunun da meclis komitelerinde karar geçirebilme, yasa tasarılarını geçirilebilmelerine olanak sağladığına dikkat çekti. Özersay, “Kalıcı, iş yapabilir hükümet olmak için mecliste grubu bulunan siyasi partilerin koalisyon olması ülkeye hizmet için önemlidir” dedi.
 
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