Kriz masası önerisi kabul görmedi

Başbakan Saner, yeni önlemleri açıklamadan önce muhalefet yetkilileriyle bir araya geldi. CTP lideri Erhürman, kriz masası kurulması önerilerini Başbakan’a ilettiklerini ancak “Böyle bir şeye çok ihtiyaç yok” yanıtı aldıklarını söyledi

Başbakan Ersan Saner, hükümetin, Covid-19’un ekonomide yarattığı sıkıntıların aşılması için uygulamaya konulacak yeni önlemler ve kararlarıyla ilgili çalışmalarını Meclis’te temsil edilen muhalefet parti yetkilileriyle paylaştı.

Toplantıya, siyasi partiler dışında Maliye Bakanı Dursun Oğuz ile Tıbbi Biyoloji ve Genetik Tıp Uzmanı Prof.Dr Nedime Serakıncı da katıldı.

Oğuz, ‘mali’, Serakıncı ise ‘sağlıkla’ ile verileri paylaştı.

Başbakanlık’ta saat 10.30’da başlayan toplantı saat 12.00 sıralarında sona erdi.

Toplantı sonrası Başbakan Ersan Saner ve muhalefet partilerinin yetkilileri basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Saner, parti yetkililerine, Covid-19 süreciyle ilgili başlangıçtan bugüne bütün bilgileri aktardıklarını belirterek, ekonomik paket hakkında da bilgi verdiklerini söyledi. Saner ekonomik paketle ilgili muhalefete bilgi aktarıldığını söyledi, “Basından öğreneceklerine bizden öğrenmelerinin daha faydalı olduğu inancındayım” dedi.

Ekonomik Paket’in açıklamasından 4 saat önce yapılan toplantı, muhalefet partilerini tatmin etmedi.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP olarak baştan beri önerilerinin, krizden çıkış noktasında sorumluluğun paylaşılması ve karar alma süreçlerinde değilse bile kararların alınmasından önce istişare sürçlerinde bir kriz masası ile devrede olunması olduğunu söyledi.

“Bu yapılan toplantı bu anlamda bir toplantı değil, bir bilgilendirme toplantısıydı” diyen Erhürman, kriz masası konusundaki önerilerini bir kez daha Başbakan’a ilettiklerini kaydetti. Erhürman, “Kendileri henüz böyle bir şeye çok ihtiyaç olmadığı kanaatinde olduklarını, bundan sonra değerlendireceklerini söylediler. Biz bunun önemli olduğunu, bu süreçte sorumluluğun da olabildiğince paylaşılması gerektiğini düşünmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay da, daha önce uzlaşıldığı gibi kendilerine birtakım bilgiler verildiğini belirterek, “Biz de toplantı sırasında bunları bir miktar sorguladık, görüşlerimizi paylaştık” dedi.

Özersay, HP olarak daha önceden sahip oldukları tecrübe çerçevesinde önerilerde, fikir alışverişinde bulunduklarını ifade ederek, önümüzdeki günlerde bilgi paylaşımlarının devam etmesi halinde görüşlerini ve tecrübelerini hükümetle paylaşmaya devam edeceklerini kaydetti.

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal da, gerek son günlerde ülkede artan vakalar gerek kapanma gerekse ekonomi konularında kendilerine bilgi verildiğini belirterek, alınan kararları parti merkezine götürüp değerlendireceklerini ifade etti. Hızal, parti olarak konuyla ilgili daha sonra geniş açıklamayı yapacaklarını bildirdi.



