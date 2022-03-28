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"Kötü yönetim bir kader değil, tercihtir"

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Özersay "‘Kim gelse bir şey değişmez’ diyerek sandığa gitmeyenlerin ve ‘Biz yıllardır hep bu partiye oy veririk, bir evelden bu partiliyik’ diyerek hiç sorgulamadan oy verenlerin bu yaşadıklarımıza bakarak bir daha düşünmesi gerekir. Kötü yönetim bir kader değildir, kimi zaman bilinçli kimi zamansa bilinçsiz bir tercihtir.”

"Kötü yönetim bir kader değil, tercihtir"

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, yeni yakıtın perşembe günü geleceğini belirtti  ve yakıtın zamanında gelecek olmasını planlayamayanlara tepki gösterdi.

Özersay açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Teknecik santrali devre dışı, şu an kullandığımız elektriğin tamamı AKSA ve Güney Kıbrıs’tan deniliyor. Yakıt depolarındaki yakıt azalmış, dipteki çöküntü cihazlarda arızaya neden olmuş, şu anda onunla uğraşıyorlar. Yeni yakıt perşembe gününe gelecekmiş! Bu yakıtın zamanında gelmesini ayarlayacak olan, ihtiyaç miktarına ve eldeki yakıt miktarına bakarak hesaplaması, planlaması gereken kim? ‘Kötü yönetim’ böyle bir şey işte ve sandıkta bize bunları yaşatan yöneticilere oy verenler de vermeyenler de sandığa gidenler de gitmeyenler de; bedelini hep birlikte ödüyoruz… Hükümette olduğumuz üç yıl boyunca elektrik konusunda halka bunu hiç yaşatmadık; ne böyle elektrik kesintileri ne yakıt eksikliği, ne benzin kuyrukları ne de tüp gaz kuyrukları. ‘Kim gelse bir şey değişmez’ diyerek sandığa gitmeyenlerin ve ‘Biz yıllardır hep bu partiye oy veririk, bir evelden bu partiliyik’ diyerek hiç sorgulamadan oy verenlerin bu yaşadıklarımıza bakarak bir daha düşünmesi gerekir. Kötü yönetim bir kader değildir, kimi zaman bilinçli kimi zamansa bilinçsiz bir tercihtir.”

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