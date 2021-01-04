Komite değişikliği istemi Meclis'te tartışma yarattı

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilikiler Komitesi’nin gündeminde bulunan, “Davalarda Zaman Aşımı Değişiklik Yasa Önerisi”nin Ekonomi Bütçe ve Plan Komitesi gündemine aktarılması ve bu komitede ivedilikle ele alınmasına ilişkin tezkere Meclis’te tartışma yarattı.

Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesi Başkanı, UBP Milletvekili Sunat Atun’un ardından söz alan muhalefet milletvekilleri, yasa önerisinin görüşüleceği komitenin değiştirilmek istenmesini eleştirdi; bunun Meclis İç Tüzüğü’ne de aykırı olduğunu belirtti.

Tartışmaların ardından varılan uzlaşmayla yasa önerisinin ivedilik alınmış şekliyle Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi gündeminde kalacağı Meclis Genel Kurul kayıtlarına geçirildi.

ERHÜRMAN

Tezkere hakkında söz alan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, konuşmasına Meclis’in gecikmeli olarak 11.30’da toplanmasını eleştirerek başladı ve tartışılan konunun da yok hükmünde ve İç Tüzüğe aykırı olduğunu ifade etti.

Halihazırda konuyu ele alan komite toplanmadan, bir yasa değişikliğinin başka bir komite gündemine alınmasına yönelik bir karar alınamayacağını dile getiren Erhürman, itirazlar geldiğinde “O zaman Meclis hata yaptı denildiğini” ancak Meclis’in dönüp gerçekten toplantı yapıldı mı diye sormasının beklenmeyeceğini kaydetti.

Yasa önerisinin hangi komitenin gündeminde olması gerektiğinin belli olduğunu kaydeden Erhürman, yapılana şaşırdığını ifade etti.

Atun’a “Üstelik siz bu kadar tecrübeli bir milletvekilisiniz” diyen Erhürman, Meclis Başkanı seçileceği gün böyle bir ivediliğin istenmesini de eleştirdi.

Bu ivediliğin zaten bütçeyle uğraşacak bir komiteye istendiğini anlatan Erhürman, zaman aşımı gibi bir konuda hak düşürücü meseleleri içeren bu değişiklik görüşülürken, baroların avukatların ve ilgili diğer uzmanların da bu konuya dâhil edilmesi gerektiğini anlattı.

Erhürman konunun daha fazla uzatılmamasını ve önerinin geri çekilmesini isteyerek, komitelerin belirlendiği böyle bir günde bu önerinin gelmesinin, bazı vekillerde şüphe uyandırmasının doğal olduğunu kaydetti.

Komitedeki CTP üyelerinin de asla buna onay vermeyeceğini dile getiren Tufan Erhürman, bu konunun çalakalem ele alınamayacak bir konu olduğunu ifade etti.

Erhürman, eğer öneri geri çekilmezse ona göre tepki vermek durumunda kalacaklarını söyledi, bu konuda oylama yapmanın bile Meclis için zül olduğunu ekledi.

ÖZERSAY

HP Milletvekili Kudret Özersay da önerinin usul olarak uygun olmaması bir yana bu konuda esasa ilişkin de endişeleri olduğunu hükümetle paylaştıklarını ifade etti.

Bütçe görüşmeleri için oluşturulan ve hükümet ağırlıklı olan komitenin bütçe haricindeki konularla yetkisini genişletmeye çalışacağı yönündeki endişesini daha önce paylaştığını ve bazı milletvekillerinin de o görüşmede bulunduğunu anlatan Özersay, bunun bir azıklık hükümeti olduğunu anımsattı.

Her konunun birden fazla komite yetkisine girebileceğini anlatan Özersay, bu değişikliğin yapılmaması gerektiğini kaydetti ve eğer bu bir ihtiyaçsa ilgili konunun Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi‘nde bütçenin hemen ertesinde görüşülebileceğini kaydetti.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de yerinden söz alarak, konunun uzadığını, Sunat Atun’un önerisini yazılı olarak gerekçeleriyle sunmasını ve konunun doğru komitede ele alınmasını istedi.

DENKTAŞ

DP Milletvekili Serdar Denktaş da kürsüye çıkarak öncelikle usul hakkında konuştu. Biraz zorlanırsa her konunun ekonomi, ticaret ve bütçeyle ilgili hale getirilebileceğini söyleyen Denktaş, Hukuk Siyasi İşler Komitesi’nin bir konuyu görüştükten sonra bu konuyu Ekonomi Bütçe ve Plan Komitesi’ne danışabileceğini, son kararın Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nde nihai kararın da Meclis’te olduğunu anlattı.

Denktaş, bu bağlamda yasa değişikliğinin Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi’nden alınıp Ekonomi ve Bütçe Komitesi’ne aktarılmasının doğru olmadığını söyledi.

Bu konunun dava açmakla ilgili zaman aşımını gündeme getirdiğine de işaret eden Denktaş, bankalarla ilgili davalar hakkında daha önce belirli düzenlemeler yapıldığını hatırlattı.

Dava açma açısından zaman aşımını uzatmanın çok doğru bir yaklaşım olmadığını kaydeden Serdar Denktaş, önerinin geri çekilmesi temennisini dile getirdi.

ATUN

Öneri sahibi Sunat Atun da yeniden söz alarak komiteler arasında yasa tasarılarının aktarılmasının geçmişte de yaşandığını dile getirdi.

Hiçbir noktada usule aykırı bir adım atılmadığını söyleyen Atun, itirazın muhatabının kendisi olmadığını kaydederek itirazların Meclis Başkanlığı’na yapılmasını istedi.

Bir alacağın iki sene içinde hukuka taşınamamasının ciddi bir hukuk zafiyeti olduğunu dile getiren Atun, bunun mafyalaşma ve yeraltı tahsilat şebekelerinin oluşumuna yol açacak bir durum olduğunu anlattı.

Muhalefet partilerine üye komite üyeleriyle de bu konuyu paylaştığını söyleyen Sunat Atun, komitede UBP olarak çoğunluk oldukları için zorlamayla bu öneriyi geçirme gibi bir niyeti olmadığını da kendilerine ifade ettiğini belirtti.

Her tasarı için yargıdan ve savcılıktan görüş almak üzere yetkililer davet ettiklerini anlatan Atun, ivedilik konusunda ısrarcı olmadığını ifade etti.

Sunat Atun, zaten tasarının onaylattırılmaya çalışılmadığını dile getirerek, yapılanın değişikliğin komitede görüşülmesi için ivedilik görüşmesi olduğunu kaydetti.

Ardından CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman yerinden söz alarak, Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun ilgili yazısının geçersiz olduğunun, konunun Hukuk Komitesi’nin gündeminde olduğunun kayda geçmesini istedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu’na bu konuda bir itirazı olup olmadığını sordu. Bu sırada Meclis Başkanlığı, bazı vekiller ve Hasipoğlu arasında usulle ilgili bir tartışma yaşandı.

Ardından yerinden söz alan öneri sahibi Sunat Atun itirazlar sonucu zaten ivedilik talebini geri çektiklerini anlattı, gündemde olmayan bir meselenin zorlanmamasını istedi.

Komite Başkan Yardımcısı CTP Milletvekili Doğuş Derya yerinden söz alarak konunun komite gündemine getirilmediğini söyledi, ortada gayri dürüst bir durum olduğunu kaydetti.

Sunat Atun da konunun başka yerlere çekildiğini söyledi, “Madem böyle iddialar vardır, bunu halkın menfaati, adaletin önünün tıkanmaması ve ülkede yeraltı tahsilat şebekelerinin ürememesi ve çoğalmaması için önermiştim ama konunun kendi komitemde olma talebimden vazgeçebilirim” dedi.

Ardından yasa önerisi sahibinin feragatini bildirmesi neticesinde yasa önerisinin ivedilik alınmamış şekilde Hukuk Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi gündeminde kalacağı Genel Kurul kayıtlarına geçirildi.