“KKTC’yi imar ve ihya etmek üzere gayretlerimizi hızlandıracağız”

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: “Kıbrıs Türkü Türkiye Yüzyılında yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır”

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Türkü’nün istikbali ve refahı için projelerin sürdürüleceğini söyleyerek, “Kıbrıs Türkü Türkiye Yüzyılında yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs’ta çözümün ancak adadaki gerçekler üzerine inşa edilebileceğini söyleyen Yılmaz, “Böyle bir çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır” dedi.

Yılmaz, “Türk tarafının sergilediği tüm yapıcılığa, iyi niyete rağmen, Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelen, tek taraflı eylemleri ise cevapsız bırakmamız söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile bugün Cumhurbaşkanlığında bir görüşme yaptı.

Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Tatar ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz basına açıklama yaptı.



“Verimli görüşmeler gerçekleştirdik”



Anıt mezarları ziyaret ettikleri sırada eşlik eden Namık Özkan isimli polisin trafik kazası neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldığını söyleyen Yılmaz, “Çok şükür kardeşimizin bilinci açık durumu iyi. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum” dedi.

Yılmaz, hastanede Özkan’ı ziyaret edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevini üstlenmesinin ardından ilk yurtdışı ziyaretini KKTC’ye yapmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Yılmaz, geçmişte de Kıbrıs’ı ziyaret ettiğini, bu birikimlerle geleceğe hep birlikte yürüyeceklerini belirtti.

Yılmaz, Devlet Planlama Teşkilatı’nda uzmanken, adaya gelerek, Devlet Planlama Örgütü ile çalışmalar yaptığını söyledi.

“KKTC’nin her bir köşesindeki kardeşlerimize Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın ve milletimizin en kalbi selamlarını iletiyorum.” diyen Yılmaz, Cumhurbaşkanı Tatar’la çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve ortak gündemlerindeki meselelere ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarını kaydetti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

“Kuzey Kıbrıs’ın hakkaniyet mücadelesi ile kalkınma yönünde işbirliğimizin yanı sıra Doğu Akdeniz ve Maraş açılımına dair son gelişmeleri ve önümüzdeki dönemde fikir birliğiyle atacağımız adımları ele aldık.

Kıbrıs İşleri Koordinatörlüğü’nün Cumhurbaşkanı Yardımcılığı bünyesinde olması kapsamında; Kıbrıs Türkü için yapılacak her bir çalışmanın, görev ve sorumluluklarımız arasında artık apayrı bir yeri var.

Türkiye ve KKTC işbirliği, geçmişten bu yana sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuştur ve kardeşlik bağlarımızdan beslenmektedir. Bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türkü’nün derdiyle dertlenecek, ihtiyaçlarını milletimizin ihtiyaçlarından ayrı görmeyeceğiz.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ilk yurtdışı ziyaretini geçtiğimiz günlerde KKTC’ye yapmış, birlik-beraberlik irademizi en güçlü şekilde burada yinelemiştir.”

"Türkiye Yüzyılının ilk kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı ilk belgenin Türkiye ile KKTC arasındaki Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü olduğunu" söyleyen Yılmaz, protokolün hayırlara vesile olmasını diledi.

Yılmaz, 31 Mart’ta imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde KKTC’yi imar ve ihya etmek üzere gayretlerini hızlandıracaklarını ifade etti.

Yılmaz, dün gelir gelmez Yeni Ercan Havalimanı’na ziyaret gerçekleştirdiklerini; buradaki ilerlemeyi ve tıkanıklıkları değerlendirdiklerini belirterek, Türkiye Ulaştırma Bakanı’nın ve teknik heyetinin de kendisiyle KKTC’ye geldiğini söyledi.

Türkiye’nin destekleriyle yapılan bu yeni terminal binasının en kısa zamanda hizmete açılması için gerekli süreçleri KKTC makamlarıyla birlikte yakından takip edeceklerini belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 20 Temmuz’da yeni havalimanına inmek istediğini belirttiğini anımsatarak, bu doğrultuda kalan hususları hızla tamamlayarak 20 Temmuz’da Erdoğan’ın bu havalimanına inmesi için gereken tüm tedbirleri alacaklarını söyledi.

Yılmaz, bugün gerçekleştireceği ziyaretlere de değinerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün öğleden sonra ise KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkeleri inşaat alanını ziyaret edeceğiz. Ardından KKTC Karayolları Master Planı Uygulama Projesi kapsamında Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu ile Girne Yolu bağlantı noktasına bir saha ziyareti gerçekleştireceğiz.

İki ülke genel sağlık sigortası sistemlerinin uyumlandırılması, Derinya bölgesinde sosyal konut inşası ve denizin altından kablo ile elektrik temini gibi yeni projeleri ilgili bakanlarla yapacağımız görüşmelerde ele alacağız.”



“Kıbrıs Türkü Türkiye Yüzyılında yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır”



Tüm bu projelerin Kıbrıs Türkü’nün istikbali ve refahı için olduğunu belirten Yılmaz, “Kıbrıs Türkü Türkiye Yüzyılında yıllardır bu topraklara reva görülen ambargoları birer birer yıkacak, dünyaya açılacaktır” ifadelerini kullandı.

Türk Devletleri Topluluğuna gözlemci üyeliğin önemli bir adım olduğunu dile getiren Yılmaz, iki devletli yaklaşımın önemli bir göstergesi niteliğinde olduğunu söyledi.

KKTC’nin siyasi, askeri, ekonomik ve sosyolojik olarak çok daha ileri noktalara geleceğine inanç belirten Yılmaz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla Kıbrıs Türkünü desteklemeye devam edeceklerini söyledi.



“ Şampiyon meleklerimizi daima kalplerimizde yaşatacağız...Binayla ilgili tüm soruşturmalar titizlikle yürütülüyor"



6 Şubat depremleriyle yaşanılan acılara da KKTC ile birlikte ortak olduklarını dile getiren Yılmaz, deprem bölgesinden KKTC’ye akrabalarının yanına gelen depremzede vatandaşlara dayanışma ruhuyla kapılarını açan tüm Kıbrıs Türklerine teşekkür etti.

Yılmaz şu ifadeleri kullandı:

“Ağırlıklı olarak Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’dan gelen vatandaşlarımıza Cumhurbaşkanımız liderliğinde gerekli destekleri sağlamayı sürdüreceğiz.

Adıyaman’da vefat eden Kıbrıs Türkü voleybol kafilesi; ‘Şampiyon Melekler’ başta olmak üzere, tüm deprem şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum.

Evlatlarımızın bulunduğu binayla ilgili tüm soruşturmalar titizlikle yürütülmektedir. Şampiyon meleklerimizi daima kalplerimizde yaşatacağız”

İleride olacak afetlere karşı riski azaltıcı tedbirler aldıklarını dile getiren Yılmaz, KKTC’de de bunun uygulandığını görmekten mutluluk duyduklarını söyledi.



“Kıbrıs’ta çözüm, ancak adadaki gerçekler üzerine inşa edilebilir”



Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmede Kıbrıs meselesinin yanı sıra, Doğu Akdeniz’deki durumun da ele alındığını dile getiren Yılmaz, “Kıbrıs meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru haklarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde, adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüme kavuşturulması, ülkemizin en önemli önceliklerinden biridir. Bu konudaki fikir ve gönül birliğimizi Cumhurbaşkanı Tatar ile bir kez daha teyit ettik.” dedi.

Kıbrıs’ta çözümün ancak adadaki gerçekler üzerine inşa edilebileceğini söyleyen Yılmaz, “Böyle bir çözüm, bölgesel istikrar ve refaha da katkıda bulunacaktır” diye konuştu.

Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

“Türk tarafının sergilediği tüm yapıcılığa, iyi niyete rağmen, Kıbrıs Türklerinin haklarını görmezden gelen, tek taraflı eylemleri ise cevapsız bırakmamız söz konusu değildir.

Rum-Yunan ikilisi gibi bu grubun sözcülüğüne soyunan Avrupa Birliği de, Kıbrıs Türk tarafını azınlık olarak görme gafletinde daha fazla ısrar etmemelidir.

Bunun karşısında biz, biliyorsunuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanınmasını hedef olarak belirledik.”

Avrupa Birliği’nin, ihtilaflı ülkeleri üye olarak kabul etmeme prensibi bulunduğunu dile getiren Yılmaz, “Rum kesimine dönük kendi politikasını da çiğneyerek tutarsızlık ortaya koyarak üye yapmıştır” dedi. Yılmaz, AB’yi daha hakkaniyetli bir duruşa davet etti.



“ Kıbrıs Türkü’nün hakkaniyet mücadelesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modelini savunmaya devam edeceğiz”



KKTC’nin Anayasal adıyla Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olması ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi’nde de gözlemci statüsü elde etmesinin tanınma yolundaki gidişatın ayak sesleri olduğunu söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türkü’nün hakkaniyet mücadelesinde egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelinde iki devletli çözüm modelini savunmaya devam edeceğiz.

Bununla birlikte Doğu Akdeniz’de ülkemiz, hem kendi kıta sahanlığındaki haklarını, hem de Kıbrıs adasının eşit ve ortak sahibi olan Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlıdır.

Sayın Cumhurbaşkanı, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının hakça ve adil paylaşımına dair tutumunuzda her zaman yanınızdayız.”

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile KKTC’yi dışlamaya çalışanların hiçbir zaman başarılı olamayacağını söyleyen Yılmaz, kaynakları hakkaniyetli şekilde uluslararası hukuk çerçevesinde paylaşmaya açık olduklarını belirtti.

Yılmaz, “Ayrıca Maraş bölgesinin ekonomi, turizm ve sosyal hayata kazandırılması yönünde, mülk sahiplerinin haklarını gözeterek yürütülen çalışmaları desteklemeyi sürdüreceğiz. Ortak hedeflerimize ulaşmak için önümüzdeki dönemde yine şevk ve heyecan ile birlikte çalışacağız.” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’a, Başbakan Üstel’e ve herkese gösterdiği misafirperverlik ve KKTC’nin kalkınması yönünde ortaya koyduğu irade için teşekkür etti.