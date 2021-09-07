“KKTC’nin Singapur gibi potansiyeli var”

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de her alanda çok büyük yatırımlar olduğunu belirterek, KKTC’nin Uzakdoğu’nun Singapur’u gibi çok büyük potansiyelleri bünyesinde barındırdığını söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki temasları kapsamında Kütahya Valisi Ali Çelik ve Kütahyalı iş adamlarıyla yemekli toplantıda bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’yle Kıbrıs Türkü’nün verdiği mücadelenin büyük ve kutsal bir mücadele olduğuna vurgu yaptı.

Kıbrıs Türkü’nün milli mücadele yıllarında gösterdiği direnişin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’nin varlığını her zaman arkasında hissettiğini belirtti.

Bugün halen KKTC üzerinde oyunlar oynandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun ve bencil bir siyasetin ürünü olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, bunun Kıbrıs Türkü’nü yok oluşa sürükleyecek tehlikeli bir oyun olduğuna dikkat çekerek Federasyon tezinin artık rafa kalktığını vurguladı.

Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağına ve Türkiye’yle ilişkilerin daha da pekişeceğine inanç belirtti.

Kütahya’nın Türkiye ekonomisinde çok önemli bir yeri olduğunu, buradan çıkan çok değerli iş insanları bulunduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de her alanda bugün çok büyük yatırımlar olduğunu belirterek, KKTC’nin Uzakdoğu’nun Singapur’u gibi çok büyük potansiyelleri bünyesinde barındırdığını söyledi.

KKTC’nin gerek Süveyş Kanalı’na yakınlığı gerek doğal güzellikleri gerekse Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmeler nedeniyle öneminin ve potansiyelinin daha da arttığını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, pandemi sonrası KKTC’nin gelişiminin artarak devam edeceğinin altını çizdi.

TATAR'A FAHRİ DOKTORA UNVANI

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen "Geçmişten Günümüze Kıbrıs Türkü'nün Adadaki Varoluş Mücadelesi" başlıklı konferansta değerlendirmelerde bulundu.

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, Tatar'a DPÜ Senatosunca verilen "fahri doktora" belgesini takdim ederek cübbesini giydirdi.

