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"KKTC vatandaşlarına Türkiye'ye giriş yasağı uygulanması kabul edilemez"

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"KKTC vatandaşlarına Türkiye'ye giriş yasağı uygulanması kabul edilemez"
 Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Gençlik Örgütü, Türkiye’de bir süre önce başlatılan KKTC vatandaşlarına yönelik “ülkeye giriş yasağı” uygulamasının devam ettirdiğine işaret ederek, “Kendileri gibi düşünmeyenleri ötekileştirilip, hedef haline getirilmesi”nin kabul edilemez olduğunu vurguladı. 
TDP Gençlik Örgütü yazılı açıklamasında, bu uygulamanın gündeme geldiği günden itibaren Başbakan Ersan Saner ve hükümetin, vatandaşlarını korumaya yönelik harekete geçmediği savunulan açıklamada, hükümet bu konuda uyarıldı ve “Vatandaşlarımızın muhatap kaldığı bu uygulama asla kabul edilemez” denildi. 
TDP Gençlik Örgütü, konuyu gerek yeni nesil medya, gerekse TBMM’deki muhalefet milletvekilleri nezdinde Türkiye kamuoyunun bilgisine getirmekte kararlı olduğunu kaydetti. 
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