KKTC, TDT Zirvesi'ne davet edilmedi

KKTC, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 10. Yıl Dönümü Zirvesi'ne davet edilmedi

KKTC, Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 10. Yıl Dönümü Zirvesi'ne, diğer "gözlemci üyelerin" aksine davet edilmedi

Kazakistan'ın başkenti Astana'da gerçekleşen zirveye, TDT'nin gözlemci üyeleri Türkmenistan ve Macaristan'ın liderleri davet edilirken, bir diğer gözlemci üye KKTC’den hiçbir isim davet almadı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde "Türk Devri" sloganıyla gerçekleşen zirveye, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev da katıldı.

ERDOĞAN: MÜTEAKİP ZİRVEMİZDE KKTC’Yİ, ARAMIZDA GÖRECEĞİMİZE İNANIYORUM

‘KKTC’nin davet edilmediği Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) 10. Yıl Dönümü Zirvesi'nde konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “bir sonraki zirvede, ‘KKTC’yi de aralarında göreceklerine” yönelik inanç belirtti.

Söz konusu zirvede konuşan Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yılki Semerkant zirvesinde ‘KKTC’ye oybirliğiyle gözlemci üye statüsü verildiğini anımsatarak, “Bu kararla Türk dünyası, tecrit edildikleri halde öz vatanından vazgeçmeyen Kıbrıs Türkleri'nin yalnız olmadıklarını herkese göstermişti” dedi.

Kıbrıslı Türklerle dayanışma içinde hareket etmenin, TDT’nin yükümlülüğü olduğunu söyleyen Erdoğan, “Müteakip zirvemizde KKTC’yi, karar verdiğimiz şekilde gözlemci üye statüsüyle aramızda göreceğimize inanıyorum. Bu konuda sizlerin dirayetli liderliğinize güveniyorum” şeklinde konuştu.

Bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dışişleri Bakanı olarak atanan Tahsin Ertuğruloğlu, "KKTC"nin TDT gözlemci üyeliğinin, "dünya tarafından tanınmanın ilk adımı" olduğunu iddia ediyordu.

