DP Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı "Hükümetin sağlıkta ve ekonomide sıkıntısının olmadığını açıklaması bir hakarettir. KKTC halkının sağlıkta ve ekonomide sorunu büyüktür bunu fark edemiyorsanız ülke bitmiştir çökmüştür. Bu bir beceriksizliktir, halkımızla alay etmedir, dalga geçme demektir.”

Demokrat Parti (DP) Başkan Yardımcısı Tözün Tunalı, hükümet temsilcilerinin “sağlık ve ekonomide hükümetin sıkıntısı olmadığı” yönündeki açıklamalarını eleştirdi.

Yazılı açıklama yapan Tunalı, COVID-19 vakalarının her gün arttığını, hastalığın kapıların açılmasıyla ithal edildiğini, halkın da ilk günlerdeki duyarlılıktan uzak olduğunu söyleyerek, “Bunlar salgının daha da artacağını gösteriyor. Hükümet ‘asla kapanma olmayacak’ diyor. Temennimiz coronanın önünün alınmasıdır, fakat etkin önlem alacak hiçbir adımın atılmaması endişelere neden olmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Ekonomide özel sektöre destek sağlandığının açıklandığını ancak 700 işyerinin kapandığı, 2 bin 500’ yakın kişinin çek yasağına girdiğini, 2 bin 500 iş yerinin de işlerini dondurduğunu belirten Tunalı, buna rağmen hükümetin ‘ekonomimiz çok iyi diyor’ demeye devam ettiğini söyledi.

Halkın iş ve aş kavgasında olduğunu, sektörlerin zararda olduğunu söyleyen Tunalı, şunları kaydetti:

“400 kişi işe alarak sorunları çözdüğünüzü sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Hele hele aylardır bir ‘pandemi hastanesini yaptık yapıyoruz, projesi hazırlandı’ diyerek halkımızın kandırılması hükümetin en zayıf noktasıdır.

Hükümetin sağlıkta ve ekonomide sıkıntısının olmadığını açıklaması bir hakarettir. KKTC halkının sağlıkta ve ekonomide sorunu büyüktür bunu fark edemiyorsanız ülke bitmiştir çökmüştür. Bu bir beceriksizliktir, halkımızla alay etmedir, dalga geçme demektir.”