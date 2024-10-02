KKTC enerji arz güvenliği ve ekonomisi ‘Ankara Zirvesi’nde ele alındı

Başbakan Üstel Ankara’da Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da kabul edildi

Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyetleri ile 5 buçuk saat süren görüşmeler gerçekleştirdi.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Üstel ile birlikte Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, maliye bürokratları, Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay da toplantılarda yer aldı. Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim de görüşmelerde hazır bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Külliye’sinde Cevdet Yılmaz tarafından karşılanan Üstel, ilk olarak başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası toplantılara geçildi.

Yaklaşık 5 buçuk saat süren toplantılar sırasında, KKTC Elektrik Enerjisi başta olmak üzere, çok sayıda proje ele alındı.

Toplantılara zaman zaman Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da dahil oldu.

Başbakan Üstel, Külliye Programı kapsamında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da kabul edildi.

Başbakan Ünal Üstel, Ankara temaslarına yarın sabah da devam edecek.

Üstel ve beraberindeki heyetin, saat 17.30 sıralarında KKTC’de olması bekleniyor.