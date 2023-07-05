“KKTC, bir başarı öyküsü oldu”

Cambridge Üniversitesi’nde konferans veren Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet siyasetine gün geçtikçe uluslararası desteğin arttığını ve İngiliz parlamenterleri ve medyasında yer bulduğunu belirterek, "KKTC’nin bir başarı öyküsü olduğunu" vurguladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da, Cambridge Üniversitesi Türk Topluluğu tarafından Cambridge Üniversitesi’nde organize edilen ve öğrenci ile akademisyenlerin katıldığı “Kıbrıs’ta İlerleme için Öneri Yolu” konulu konferans verdi.

Tatar, konferansta; “Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir antlaşma için, Kıbrıs Türk tarafının eşit, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün elzem” olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, online olarak da yayımlanan konferansta yaptığı konuşmada, İngiltere’nin, “Kıbrıs konusuna, yeni bir yaklaşımla yaklaşması, garantör güç olarak yükümlülüklerini yerine getirirken, Kıbrıs Türk halkına eşit statü, fırsat eşitliği ve eşit muamele konusunda öncü olması” çağrısı yaptı.

Görevi sırasında federal temelde bir antlaşma için Annan Planı’na destek veren İngiltere’nin eski Dışişleri Bakanı Jack Straw’un bugün “iki devlet modeline” destek ifade ettiğini ve bu konuya eski bakanın İngiliz basınındaki pek çok makalesinde yer verdiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, eski Rum Dışişleri Bakanı merhum Nikos Rolandis’in de Rum tarafının en az 15 çözüm planı ve önerisini reddettiğini açıkça yazdığını ve Kıbrıs konusunun egemenlik ve statü konusu ve bir tarafın diğeri üzerinde hakimiyet kurma çabası konusu olduğunu ifade ettiğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile geçen cuma günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesine değinerek, Genel Sekreter Guterres’in açıkça iki taraf arasında ortak zeminin bulunmadığını söylediğini belirtti ve telefon görüşmesiyle ilgili şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statüsünün kabulünün yeni resmi müzakerelerin başlaması için şart olduğunu anlattım. Egemen eşitlik ve eşit uluslararası statünün kabulünün reddedilmesinin ise, Kıbrıs Türk tarafının müktesep eşitliğini reddetmek olduğunu ve bunun da ortam zemin bulma ve müktesep eşitliğe dayalı bir anlaşmanın sağlanamamasının altında yatan esas neden olduğunu Genel Sekreter’e ifade ettim.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda ilerlemenin yolunun BM Genel Sekreteri’nin, Kıbrıs’ta iki tarafın egemen eşitlik hakları ve eşit uluslararası statüsünün iyi niyet misyonu çerçevesinde BM Güvenlik Konseyi tarafından onaylanmasını sağlamasıyla olabileceğini aktardığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, eski Dışişleri Bakanı Dominic Raab ve İngiltere’nin Avrupa Bakanı Leo Docherty ile makamında yaptığı görüşmelere atıfta bulunarak şunları söyledi:

“Görüşmelerimizde, Kıbrıs Türk halkına İngiltere’nin uygulamakta olduğu adil ve eşit olmayan muamelenin yeniden gözden geçirilmesi konusunu gündeme getirdim. Garantör güç olarak İngiltere’nin her iki tarafa da eşit davranmakla yükümlü olduğunu ilettim. 2004 yılında Kıbrıs Türk halkına uygulanan insanlık dışı izolasyonun sona ermesi yönünde verilen sözlere rağmen bugün halen narenciyemiz, patatesimiz ve diğer ürünlerimiz için doğrudan ticaret yapamıyoruz. İngiltere’ye ülkeden direkt uçuş yapılamıyor. Yolcuların Türkiye’deki havalimanlarından geçmesi (touch down) hem yolculuk süresini hem de uçuş maliyetini artırmaktadır. İngiltere’de yaşayan 350 binden fazla Kıbrıslı Türk ve KKTC’de yaşayan 10 binden fazla İngiliz, bu haksız durumdan olumsuz olarak etkilenmektedir. Gençliğimiz kendi bayraklarıyla uluslararası dostluk maçlarına bile katılamamaktadır. Yaşam ve gelişim hakkı, insan hakları konusudur ve bu da antlaşma sağlanması konusudur çünkü şu anda Rum tarafı eşitlik temelinde bir çözümü kabul etmeden konfor alanındayken; Kıbrıs Türkleri BM ve AB üye devletlerinin haksız izolasyonları altındadır. Bu nedenledir ki İngiltere’nin, Kıbrıs Türklerinin varlığını görmezden gelmeden bu büyük haksızlığın sona ermesi için öncü adımlar atması gerektiğine inanıyorum. Artık Kıbrıs Türk halkı için özgürlük ve adalet zamanıdır.”

Cumhurbaşkanı Tatar, iki devlet siyasetine gün geçtikçe uluslararası desteğin arttığını ve İngiliz parlamenterleri ve medyasında yer bulduğunu belirterek, "KKTC’nin bir başarı öyküsü olduğunu" vurguladı.

KKTC’nin farklı alanlardaki yatırım ve çalışmalarla giderek gelişmekte ve güçlenmekte olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, 144 farklı ülkeden, üniversitelerinde eğitim alan öğrencinin olduğunu, kendi elektrikli araçlarını üretmeye başladıklarını, Ercan Havalimanı’nın yenilendiğini ve 20 Temmuz’da yeni terminal binasıyla Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılmasının beklendiğini ifade etti.

