"KKTC, Anavatan Türkiye’nin her daim yanında duracaktır"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’nın, gerek Anavatan Türkiye’nin ulusal güvenliği gerekse bölgesel, küresel istikrar ve barış adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

Tatar, Pençe-Kılıç Operasyonuyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.



Cumhurbaşkanı Tatar, "Türkiye'yi hedef alan, milli güvenliği tehlikeye sokan her tür terör tehdidine karşı KKTC’nin, Anavatan Türkiye’nin her daim yanında duracağını hatırlatmakta büyük fayda görüyorum” dedi.

Tatar ayrıca, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ni terör ve terör örgütleriyle ilişkisini gözden geçirmeye çağırdı; dünya insanlığını tehdit eden terör örgütleriyle siyasi saiklerle iş birliği yapmaktan vazgeçmeye davet etti.



Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklaması şöyle:



“Irak ile Suriye'nin kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından Anavatan Türkiye’ye saldırılarda üs olarak kullanılan bölgelere, kahraman Türk Hava Kuvvetleri tarafından icra edilen Pençe-Kılıç Hava Harekâtı, gerek Anavatan Türkiye’nin ulusal güvenliği gerekse bölgesel, küresel istikrar ve barış adına son derece önemlidir.



PKK/KCK/YPG ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek; Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Türk halkına ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf eden, hudut güvenliğini sağlayarak terörü kaynağında yok etmek adına Anavatan Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru hakkıyla icra ettiği Pençe-Kılıç Hava Harekâtı’nda, Ayn-el Arab hattı başta olmak üzere Tel-Rıfat ve çevresinde bulunan Ayn Dakna, Marenez ve Minag hava üssündeki PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, Türk halkına yönelik dış güçlerce fonlanan terör örgütüne yönelik Türkiye’nin kararlılıkla verdiği ve vereceği mücadelenin en önemli göstergelerindendir.



Anımsanacağı üzere terör örgütü PKK’nın siyasi kolu olan PYD’ye Güney Kıbrıs’ta Rum yönetimi tarafından ocak ayında temsilcilik açma izni verilmesiyle tekrardan gündeme gelen GKRY-PKK ilişkilerinin, ülke ve bölge güvenliğiyle ilgili barındırdığı risklere de bu bağlamda dikkati çekmeye fayda vardır.

Cumhuriyet Meclisi’mizin kararıyla terör örgütleri listesinde yer alan PKK ve PYD/YPG arasında hiçbir farkın olmadığı, başkaları tarafından bahse konu örgütlerle ilgili yapılan ayrımların KKTC Devleti açısından herhangi bir karşılığı ve anlamı olmadığının altını çizerken; GKRY’yi terör ve terör örgütleriyle ilişkisini gözden geçirmeye çağırıyor, dünya insanlığını tehdit eden terör örgütleriyle siyasi saiklerle iş birliği yapmaktan vazgeçmeye davet ediyorum.



Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk halkının, hain terör örgütlerine yönelik milli seferberlik ruhuyla sürdürdüğü bu kutsal mücadelenin başarıya ulaşacağına olan inancımın altını çizerken; Türkiye'yi hedef alan, milli güvenliği tehlikeye sokan her tür terör tehdidine karşı KKTC’nin, Anavatan Türkiye’nin her daim yanında duracağını hatırlatmakta büyük fayda görüyorum.”