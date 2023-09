KKKTC İçin Kalkınma Planı Hazırlanıyor

KKTC 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı konulu “KKTC’nin 50. Yıl Vizyonu” kamuoyuna açıklandı. Başbakan Üstel “Zaman bugüne ve geleceğe bakarak, yıllardır yapılmayanları, yapılamayanları yapma zamanıdır. Biz düne değil geleceğe bakıyoruz” ifadelerini kullandı

KKTC 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı “KKTC 50. Yıl Vizyonu” isimli toplantıyla kamuoyuyla paylaşıldı.Dışişleri Bakanlığı Uğur Umar Konferans Salonu’nda saat 11.30’da başlayan toplantıda Başbakan Ünal Üstel ve bakanlar katıldı.Başbakan Ünal Üstel, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4'üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı" konulu "KKTC'nin 50. Yıl Vizyonu" isimli bilgilendirme toplantısında yaptığı konuşmada, "4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı" hazırlıklarında Başbakanlığa bağlı Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığının yanında 300'e yakın uzmanın ve 100'e yakın kurum ve kuruluşun görev yapmasını hedeflediklerini belirtti.Üstel, “İnanıyorum ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4'üncü 5 yıllık kalkınma planı, ülkemizin sadece 5 yıllık geleceğinin değil, 10 yıllık hatta 20 yıllık geleceğinin şekillenmesine de ışık tutacak” dedi.Üstel, ortak akılla çalışmayı ve tüm siyasi partilerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve uzmanların katkısı ile ülkenin gelecek vizyonunu hep birlikte belirlemeyi temenni ederek, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti artık zaman kaybedemez. Dünya ile kucaklaşma talebimiz var. Bu noktada dünya ile kucaklaşmaya da hemen hazır hale gelmeliyiz. Biz bu hedef doğrulusunda elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyuyoruz ve koyacağız” dedi.Üstel, ortaya çıkacak planın ülkenin sadece 5 yıllık değil, 10 hatta 20 yıllık geleceğinin şekillenmesine de ışık tutacağına inanç belirtti.Üstel, “Zaman bugüne ve geleceğe bakarak, yıllardır yapılmayanları, yapılamayanları yapma zamanıdır. Biz düne değil geleceğe bakıyoruz. Umuyorum ortak akılla çalışacak ve tüm siyasi partilerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve uzmanların katkısı ile ülkenin gelecek vizyonunu hep birlikte belirleyeceğiz” diye konuştu.Üstel, şunları kaydetti:“KKTC adına önemli değişim ve gelişmelere sahne olacak özel ve önemli bir dönemden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar’ın Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile paralel olarak ortaya koyduğu iki devletli çözüm politikası, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 78. BM Genel Kurulu’ndaki KKTC'yi tanıyın çağrısı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in yaptığı KKTC Bayrağı Azerbaycan'da dalgalanacak açıklaması, Türk Devletleri Teşkilatı'nda her gün yükseltilen temsiliyet gücümüz, önümüzdeki dönemde yaşanacak önemli gelişmelerin de habercisi gibidir.Dünya ile kucaklaşma isteğimizi, dünyada hak ettiğimiz yeri alma talebimizi artık çok daha büyük bir özgüvenle ve daha gür bir sesle her platformda tekrarlıyoruz. Eğer dünya ile kucaklaşma, dünyada hak ettiğimiz yeri alma hedefini ortaya koymuşsak, ülkemizi kalkındırmalı ve her konuda dünya ile yarışmaya ve rekabet etmeye hazır hale gelmeliyiz. Buna hazır hale gelmek için, veriye dayalı planlı bir bir kalkınma hedefini de ortaya koymalıyız.”Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı’nın bu hedef doğrultusunda atılmış bir adım olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Anayasası ‘Kalkınma ve Planlama’ ile ilgili olarak 134. maddesinde ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın planla gerçekleştirilmesini öngörmektedir.Plan her ne kadar 5 yıllık olsa bile burada ortaya koyulacak vizyon ülkenin en az 10 yılını etkileyecek ve bu orta vadeli vizyon KKTC'nin kuruluşunun 50. yılına denk düşecek 2033 yılını dahi şekillendirecektir.Hükümetimizin temel yaklaşımlarından biri olan, üretilecek kararlarda katılımcılık ilkesinin bir sonucu olarak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 4’üncü 5 Yıllık Kalkınma Planı hazırlıklarında Başbakanlığımıza bağlı Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığımızın yanında 300'e yakın uzmanın ve 100'e yakın kurum ve kuruluşun görev yapmasını hedefliyoruz.Yüksek katılımın sağlanmasına yönelik kurulacak Özel İhtisas Komisyonlarının katılımcıları, ekonomik ve sosyal sektörlere ilişkin uzmanlık gerektiren konularda gerekli bilgileri sunacak, araştırmalar yapacak ve plana önerileri ile katkıda bulunacaklardır.Dolayısıyla Devlet Planlama Örgütü Müsteşarlığının koordinasyonunda yürütülecek olan Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlığı için kurulan Özel İhtisas Komisyonlarına bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardımın sağlanmasını önemle istirham ediyorum.Sonuncusu uzun yıllar önce yapılan ve daha sonra farklı gerekçelerle yapılamayan kalkınma planı, ülkemizi yüksek refah seviyesine ulaştırmaya yönelik çalışmaların yer alacağı geleceğe dönük bir planlamadır. Ülkenin en büyük sıkıntılarından biri, veriye dayalı, istatistiğe dayalı özetle bilgiye dayalı olmayan plansız büyüme ve gelişmedir.Elinizde yeterli bilgi yoksa, nüfusu planlayamazsınız. Nüfusu planlayamazsanız eğitimi, sağlığı, ulaştırmayı, enerji ihtiyacınızı, su ihtiyacınızı, konut ihtiyacınızı, kamuyu, yatırımlarınızı planlayamazsınız. O yüzden 5 yıllık kalkınma planını önemsiyoruz ve 2024 yılının ilk çeyreğinde planı hayata geçirip vizyonumuzu bu veriler ışığında güncelleyeceğiz.40 yıllık süre içerisinde elde ettiğimiz kendi kendimizi yönetme deneyimimiz bizi belirli hedeflere ve noktalara taşıdı. Kazandığımız bu deneyimle 50. yıl vizyonumuzu hatta 60. yıl vizyonumuzu daha iyi şekilde belirlemeliyiz.Başta biz olmak üzere, Meclis’te temsil edilen veya edilmeyen tüm siyasi partiler, kalkınmanın, planlı ve programlı bir şekilde olması noktasında hem fikirdirler. Hükümetimiz bu noktada gerekli iradeyi göstererek 26 yıldır yapılmayan bir planlamayı hayata geçirme noktasında kararlılığını ortaya koymuştur.Yıllardır neden yapılmamıştır tartışmalarına girecek değilim. Zaman geleceğe katkı sağlamayacak geçmiş tartışmalarına girme zamanı değildir. Zaman bugüne ve geleceğe bakarak, yıllardır yapılmayanları, yapılamayanları yapma zamanıdır. Biz böyle yapıyoruz. Biz düne değil geleceğe bakıyoruz. Umuyorum ortak akılla çalışacak ve tüm siyasi partilerin, sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının ve uzmanların katkısı ile ülkenin gelecek vizyonunu hep birlikte belirleyeceğiz.”Başbakan Ünal Üstel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin artık zaman kaybedemeyeceğini ifade ederek, “Dünya ile kucaklaşma talebimiz var. Bu noktada dünya ile kucaklaşmaya da hemen hazır hale gelmeliyiz. Biz bu hedef doğrulusunda elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyuyoruz ve koyacağız” dedi.Üstel, “Bugün bizim çocuklarımızdan emanet aldığımız bir zamandır. Gelecek ise çocuklarımıza miras bırakacağımız bir zamandır. Herkes çocuklarına iyi bir miras bırakmak ister. Biz de bunu istiyoruz” ifadelerini kullandı.Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, trafik ve yol aydınlatmaları ile ilgili sorular üzerine, trafik sorununun en büyük sorun olduğunu söyledi. Aydınlatma konusunda boşluk olduğunu kaydeden Arıklı, bu sorunu kısa sürede çözmeyi hedeflediklerini ifade etti.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, ilaç temini ile ilgili sıkıntı olmadığını, soruşturmanın sürdüğünü, normal vatandaş gibi süreci takip ettiklerini, reçetelerle ilgili mağdur olan hasta varsa Bakanlığa başvurmasını istedi. Gardiyanoğlu, kronik hastaların 6 aylık reçete imkanı ile ilacına ulaşacağını belirtti.Başbakan Üstel, sosyal konut projesi ile ilgili soru üzerine, projenin yerini belirlediklerini, projelerin hazırlandığını ve yasal düzenlemelerin ardından sürecin başlayacağını ifade etti.Üstel, Meclis açılır açılmaz “E-devlet yasasını” geçireceklerini söyledi; “Nüfus sayımı yapılacak mı?” sorusuna da “her şeyi sırasıyla hayata geçireceklerini” söyledi.