“Kısıtlamaları kaldırın”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına katılmak üzere KKTC’ye geldi. TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı, saat 13.10’da KKTC havaalanına indi.
Havalimanı Yeni Terminal ve Pisti'nin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kıbrıs Türkü’nün Ada’daki varlığının baki olduğunu dosta düşmana haykırdığımız Barış Harekatı’nın 49’uncu yıl dönümünü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.
Uluslararası toplumun haksız ve hukuk dışı uygulamaları nedeniyle KKTC ile yalnızca Türkiye’ye doğrudan uçuşlar gerçekleştirildiğini söyleyen Erdoğan “Pistin uluslararası uçuşlar için kullanılacağı günler uzak değildir." dedi.
Erdoğan şöyle devam etti:
"Bu vesileyle uluslararası toplumu, Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin uğradığı izolasyonu haklı görecek veya gösterecek hiçbir Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı bulunmadığını teslim eden dönemin Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da çağrısına kulak vererek, hukuki temelden yoksun, tamamen siyasi bu kısıtlamaları kaldırmaya davet ediyorum. 'Kıbrıs Adası’nda tahakkümü, gerginliği ve çatışma kültürünü değil, eşit iki devletin yan yana birlikte yaşama idealini destekleyin' çağrımı yineliyorum."
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