Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hükümetin 3 Ağustos tarihli ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme’ başlıklı Yasa Gücünde Kararnamesini eleştirerek bunun kara para aklanmasını önleyen yasa by pass etmek olduğunu ifade etti. Özyiğit, bu yasayla ‘kirli’ paranın aklanmasının önü açılarak, resmileştirileceğini ifade etti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit'in paylaşımı şöyle:

UBP-DP-YDP azınlık hükümeti üstün başarılarına bir yenisini daha eklemek üzere.

Anlaşılan, her türlü suçun beşiği ve kaçakçılığın merkezi haline gelmemiz yeterli gelmemiş.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Arıklı’nın Kıb-Tek’in kara para ve kaçak petrolle anılmasına neden olmasının ardından, bir hamle de hükümetten geldi.

3 Ağustos tarihli ‘Nakdi Varlıklara İlişkin Mali Düzenleme’ başlıklı Yasa Gücünde Kararname ile yurtiçi ve yurtdışında bulunan kayıt dışı gelirlerin “yüzde 2 buçuk vergi” karşılığında kayıt altına alınmasına karar verildi.

Böylece kara para aklanmasını önleyen yasa by pass edilerek ‘kirli’ paranın aklanmasının önü açılarak, resmileştirilecek.

Bu düzenlemeyle devlet komisyon alarak kara parayı aklar durumda olmayacak mı?

Kayıt dışı, illegal ne varsa devlet eliyle resmileştirilip, aklanıp, paklanmış olmayacak mı?

Peki, devlete vergisini düzenli ödeyenlerin suçu ne?

Yaratılacak vergi adaletsizliğinden hiç mi vicdanınız sızlamayacak?

Sabit ve dar gelirli vatandaşlar hiç mi öncelik olmayacak, üstelik de pandemi koşullarında ekonomik kriz bu kadar derinleşmişken…

Bu anlayışın, aynı zamanda çözümsüzlükte diretmesinin ve uluslararası hukuk dışında kalmak istemesinin nedeni şimdi daha iyi anlaşılır, değil mi?

Aslında çok da şaşırmamak gerek,

Yönetim aynı, Anlayış aynı, Öncelik Aynı…