“Kimsenin bize vatandaşlık dayatması yoktur”

İçişleri Bakanı Öztürkler, kimsenin kendilerine yasal olmayan bir şekilde, ‘vatandaşlık verin’ demediğini vurguladı





Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul toplantısında, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun önceki gün Lapta’da “halkla gerçekleştirdiği buluşma” sırasında vatandaşlıklarla ilgili İçişleri Bakanına telkinde bulunduğu yönündeki iddiası üzerine İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu.

Öztürkler, Lapta Belediyesi’nin organizesinde gerçekleşen bir buluşmada, belediyelerden sorumlu bakan olarak bölgeye gittiğini ifade ederek, “Lapta bölgesindeki ulaşım sıkıntıları, eksik olan kaynağın TC desteği ile giderilmesi, çocukların park talepleri konuşuldu. 1 buçuk saatlik toplantının sadece 2 dakikasında vatandaşlık konusu konuşuldu” dedi.

Öztürkler, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bir vatandaş kendisinin yaklaşık 14 yıldır ülkede olduğunu, çalışma izinlerinin vatandaşlık için yeterli olduğunu ama İçişleri Bakanlığında bürokratik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Biz de kendisine, yasal hakları olan kişilere, sosyal ve ekonomik süreçlerini tamamlamışsa vatandaşlık hakkını vereceğimizi söyledik. Yaklaşık 1 aydır İçişleri Bakanı olarak görevdeyim. Çok okuyor, pek çok dosya inceliyorum. CTP’den 5 arkadaşın bakanlık yaptığını gördüm. Yasal süreçlerini tamamlayan kişilere CTP’li bakanların da yardımcı olduğunu gördüm. Bizim de yaptığımız uygulama bu şekilde. Kimsenin bize yasal süreçleri tamamlanmadan birilerine vatandaşlık verilmesi yönünde bir dayatması yok.”

Öztürkler, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, söz konusu şahsın vatandaşlıkla ilgili söylemleri üzerine, “Yasal haklarını kazanıp da vatandaş olamayanlarla ilgili sıkıntılar bana da yansıdı. Bu konuda üzüntülüyüm, bu dönemde bunların yaşanmaması gerek” ifadelerini kullandığını aktardı.

Öztürkler, konunun bundan ibaret olduğunu belirterek, kimsenin kendilerine, yasal olmayan bir şekilde, ‘vatandaşlık verin’ demediğini vurguladı. Öztürkler, ‘bizim de böyle bir çabamız yoktur’ ifadelerini kullandı.

Öztürkler’in açıklamaları üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Şahali, Çavuşoğlu’nun “Böyle ufak tefek konularla uğraşmamalı, buradaki bazı hükümetler vatandaşlıklarla ilgili çok olumsuz tutum sergiledi artık bu sorunun yaşanmadığını görmek istiyoruz” ifadelerini kullanıp kullanmadığını sordu, Bakan Öztürkler ise, “Geçmiş dönemlerde yasal hakkı olan vatandaşlıkların durulmasıyla ilgili sıkıntısını ifade etti. Tam cümleyi bilmiyorum ama böyle bir ifade oldu” dedi.



