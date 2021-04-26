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“Kimse bizden 53 yıl daha kaybetmemizi beklemesin”

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Kıbrıs sorununun BM’nin en eski davası olduğunu ve 53 yıldır çözüm bulunamadığını ifade eden Saner, çözümsüzlüğün sebebinin Rum tarafının ortaya koyduğu uzlaşmaz tavır olduğuna işaret etti ve “Kimse 53 yıl daha beklememizi beklemesin” diye konuştu

“Kimse bizden 53 yıl daha kaybetmemizi beklemesin”
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Başbakan Ersan Saner, UBP ve hükümet olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Cenevre’de yapacağı görüşmelerde tam destek belirterek, “Kimse bizden 53 yıl daha kaybetmemizi beklemesin” dedi.

Saner, Ercan Havalimanı’nda, İstanbul üzerinden gideceği Cenevre’ye hareketinden önce basın toplantısı düzenledi.

Başbakan Saner, 5+BM konferansına katılmak amacıyla Cenevre’ye gideceklerini ifade etti.

Kıbrıs sorununun BM’nin en eski davası olduğunu ve 53 yıldır çözüm bulunamadığını ifade eden Saner, çözümsüzlüğün sebebinin Rum tarafının ortaya koyduğu uzlaşmaz tavır olduğuna işaret etti ve “Kimse 53 yıl daha beklememizi beklemesin” diye konuştu.

Saner, Kıbrıs Türk halkının Rum tarafının uzlaşmazlığını iyi bildiğini, bunu tüm ilgili tarafların da yıllar içinde ortaya çıkan planların tümüne hayır demesinden ötürü bildiğini kaydetti.

Bu yüzden artık İki egemen eşit devletin konuşulması gerektiğini ifade eden Saner, UBP ve hükümet olarak Tatar’a tam destek belirtti.

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