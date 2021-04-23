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“Kıbrıs Türkü’nü dünyadan daha da koparacak değil, buluşturacak politikalara ihtiyacımız var”

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“Kıbrıs Türkü’nü dünyadan daha da koparacak değil, buluşturacak politikalara ihtiyacımız var”
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Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Kıbrıs Türk halkını dünyadan daha da koparacak politikalara değil, dünyayla buluşturacak, uluslararası hukuk içine girmesini sağlayacak siyasetlere ihtiyacı olduğunu vurguladı. 
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın yeni dediği ve 27-29 Nisan’da Cenevre Zirvesi’nde masaya koyacağı iki egemen devlete dayalı çözüm politikasının daha önce denendiğini ancak Kıbrıs Türk tarafının zararlı çıktığı sonuçlarla neticelendiğini anımsatarak, aynı yanlışı “yeni” diye tekrardan gündeme getirmenin çözüme hizmet etmeyeceğini kaydetti.  
Özyiğit, yanlışta ısrar edilmesi halinde Kıbrıs Türk tarafı olarak uzun yıllar sonra yeniden çözümü istemeyen taraf olarak görüleceği, bunun da Kıbrıs Türkü’nü uluslararası alanda zorda bırakmaktan başka bir işe yaramayacağı uyarısında bulundu. 
Mümkün olan ve en gerçekçi çözümün Federasyon olduğunu söyleyen Özyiğit, yapılması gerekenin 2019 yılında Berlin Zirvesinde Akıncı ile Anastasides arasında varılan mutabakatta olduğu gibi siyasi eşitlik, dönüşümlü başkanlık ve kararlara etkin katılımı içeren, 2 bölgeli, 2 toplumlu federal çözüm temelinde, 11 Şubat 2014 tarihinde “Eroğlu ve Anastasiadis” tarafından imzalanan belge ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesi temelinde müzakerelere başlamak olduğunu kaydetti. 
Özyiğit, “bileşeni oldukları” Bu Memleket Bizim Platformu tarafından yarın gerçekleştirilecek eyleme de destek belirterek, adadaki tüm barış ve çözüm güçlerini etkinliğe destek verme çağrısında bulundu. 
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