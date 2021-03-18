“Kıbrıs Türkü Çanakkale direniş ve zaferinden ilham alarak, devletini kurdu”

Başbakan Saner “Kıbrıs Türkü Çanakkale direniş ve zaferinden ilham alarak Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunan hegemonyasına sokma çabalarına dur dedi ve kendi devletini kurdu” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, Kıbrıs Türkü’nün Çanakkale direniş ve zaferinden ilham aldığını, Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunan hegemonyasına sokma çabalarına dur dediğini ve kendi devletini kurduğunu belirtti.

Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısı mesaj yayımlayan Ersan Saner, mesajında, “Bu devlet bizim egemenliğimiz, güvenliğimiz, özgür geleceğimiz demektir. Devletimizi yaşatmak ve yüceltmek boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki düşünce ve çabalar nafiledir, Kıbrıs Türkü’ne zarar vermektedir” ifadelerine de yer verdi.

“YİNE HEYECANLI, YİNE GURURLUYUZ”

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, mesajında şunları kaydetti:

“Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıl dönümünde yine heyecanlı, yine gururluyuz. Çanakkale direnişi ve zaferi Türk ulusunun özgürlük ve egemenlik istencinin, tutkusunun nişanesidir. Türk milleti, Çanakkale’de özgürlük ve egemenliğini canı, kanı pahasına teslim etmeyeceğini ortaya koymuştur.

Çanakkale zaferi aslında Türk Kurtuluş Savaşı’nın kazanılacağının, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurularak Anadolu’nun düşman ellere bırakılmayacağının habercisidir.

Kıbrıs Türk Halkı, Çanakkale savaşlarını yakından takip etmiştir. Hatta bazı Kıbrıs Türklerinin Çanakkale savaşlarına katıldığı da bilim adamları tarafından ortaya konulmuştur. Ayrıca İngilizler tarafından esir alınanlardan 217 tanesinin ülkemiz topraklarında şehit oldukları da bir vakadır.

Bu noktada, Çanakkale esirlerini kurtarmak ve Anadolu’ya gitmelerini sağlamak için çok uğraşan ve başarılı oldukları için tutuklanan Doktor Hüseyin Behiç, Hasan Karabardak, Hüseyin Babaliki’yi de burada rahmet ve minnetle anmak isterim.

Ayrıca anımsatmak isterim ki, araştırmacılarımıza göre Doktor Behiç’in idamına kadar uzanan komploların gerisinde rahmetlinin Çanakkale esirlerini kurtararak, Kıbrıs Türkleri ile birlikte İngiliz koloni idaresine karşı isyan etme planları yapması da var...Dolayısıyla Çanakkale bizim içinde çok önemlidir…”

“DEVLET BİZİM EGEMENLİĞİMİZ, GÜVENLİĞİMİZ, ÖZGÜR GELECEĞİMİZ DEMEKTİR”

“Kıbrıs Türkü Çanakkale direniş ve zaferinden ilham alarak Rum-Yunan ikilisinin Kıbrıs’ı Yunan hegemonyasına sokma çabalarına dur dedi ve kendi devletini kurdu” diyen Başbakan Saner, mesajında şunları da kaydetti:

“Yıllar süren varoluş ve özgürlük mücadelesi sonucu, Halkımızın özgür iradesi bağımsızlığını ilan etmesi sonucu kurulan bu Devlet bizim egemenliğimiz, güvenliğimiz, özgür geleceğimiz demektir. Devletimizi yaşatmak ve yüceltmek boynumuzun borcudur. Bunun dışındaki düşünce ve çabalar nafiledir, Kıbrıs Türkü’ne zarar vermektedir.

Elbette, Çanakkale zaferinin baş mimarı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ yurtta ve dünyada’ barış istiyoruz ama bu barış bizim egemenliğimizi teslim etmemiz, Kıbrıs’ın Yunan olmasına kapı açmayı kabullenmemiz pahasına olamaz.

Kıbrıs konusu ile ilgilenen herkes bilmelidir ki en zor koşullarda bile direnen Türk milleti ve onun kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk Halkı Kıbrıs’ta asla geri adım atmayacak, hakkına, hukukuna sonsuza dek sahip çıkmaya devam edecektir.

Halkımız, Çanakkale ruhuna dün ve bugün olduğu gibi, yarın da sahip çıkmaya devam edecektir.

Çünkü biz biliyoruz ki, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde huzur ve güven içinde yaşıyorsak bunu Çanakkale Zaferi’ne Çanakkale ruhuna borçluyuz...

O nedenle Çanakkale zaferini gururla, onurla kutluyor, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet ve şükranla anıyorum...”