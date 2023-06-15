“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Türklerinin, kendilerini havalimanından itibaren muhteşem bir coşkuyla bağırlarına bastıklarını söyledi ve ekledi: “Sevgileriyle, seçim zaferimizin milletimizle birlikte Kıbrıs Türk halkının da zaferi olduğunu gösterdiler”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ne ülkemizin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz” dedi.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, statükoyu değiştirdiği alanların başında dış politikanın olduğuna işaret etti.

Göreve başlama törenine katılan devletlerin sayısında ve temsil düzeyinde buna tanık olduklarını dile getiren Erdoğan, Pazartesi ve Salı gün yaptıkları yeni dönemin ilk yurt dışı ziyaretlerinde de bu gerçeğe tekrar şahitlik ettiklerini vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kıbrıs Türklerinin, kendilerini havalimanından itibaren muhteşem bir coşkuyla bağırlarına bastıklarını anlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Sevgileriyle, seçim zaferimizin milletimizle birlikte Kıbrıs Türk halkının da zaferi olduğunu gösterdiler. Biz de Cumhurbaşkanı Sayın Tatar ile görüşmelerimizde Kıbrıs davamıza olan güçlü desteğimizi açıkça ifade ettik. Önümüzdeki döneme dair kırmızı çizgilerimizi, burada uluslararası kamuoyuyla bir kez daha paylaştık. Türk milletinin ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Kıbrıs Türk halkıyla yan yana, omuz omuza mücadelemizi sürdüreceğiz. 'Ana vatan' ile 'yavru vatan' arasındaki entegrasyonun derinleştirilmesi için hukuki, ekonomik ve siyasi her türlü adımı atacağız. Ne ülkemizin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin haklarının gasp edilmesine asla izin vermeyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lefkoşa'daki ziyaretlerinin ardından doğrudan Bakü'ye geçtiklerini anımsatarak, "tek millet-iki devlet" şiarıyla hareket ettikleri

