banner583
banner676
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
“Kendimi ülkemle evlenmiş gibi düşünüyordum”
20 0
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
Hamilton 10 saniye cezasına rağmen kazandı
14 0
 
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
Cimnastikte hedef, 20 kulüp ve 10 bin çocuk
31 0
Mormenekşe resmen sezonu açtı
Mormenekşe resmen sezonu açtı
69 0
Yeni Opel Astra'nın örtüsü kalktı
Yeni Opel Astra'nın örtüsü kalktı
36 0
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
Formula Drift yıldızı KKTC'ye geliyor
64 0
Almanya'da görülmemiş felaket
Almanya'da görülmemiş felaket
101 0
banner661
banner682

"Kıbrıs Türk Halkının en karanlık günlerinde vermiş olduğunuz büyük mücadeleyle bugünlere gelindi"

banner476

banner666
"Kıbrıs Türk Halkının en karanlık günlerinde vermiş olduğunuz büyük mücadeleyle bugünlere gelindi"

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı çerçevesinde, Kıbrıs Türkünün Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün kabrinin bulunduğu Anıttepe’de tören düzenlendi.

Törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Ersan Saner, Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, T.C. Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ile devlet ve hükümet yetkilileri katıldı.

Törende Cumhurbaşkanı Tatar Anıta çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekildiği törende, Tatar, Anıt Özel Defterini de imzaladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defterine şunları yazdı:

“Özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi liderimiz Dr. Fazıl Küçük,

Kıbrıs Türk Halkının en karanlık günlerinde vermiş olduğunuz büyük mücadele, halkımızı yok olmaktan kurtarırken; gösterdiğiniz yolda ilerleyen halkımız 20 Temmuz Barış Harekâtı ile özgürlüğüne, bağımsızlığına, egemenliğine ve kendi devletine kavuşmuştur. 

‘Kıbrıs meselesi Türkiyesiz halledilmez’ şiarınızdan aldığımız güçle, Anavatan Türkiye ile birlikte mücadele yolunda ilerliyoruz. 20 Temmuz Barış Harekatının 47’nci yıldönümünde huzurunuzda saygıyla eğilirken, bir kez daha söz veriyoruz: Rum’un azınlığı olmayacağız, devletimizden, egemenliğimizden ve Anavatan Türkiye’den asla vazgeçmeyeceğiz. 

Ruhunuz şad olsun”

banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.