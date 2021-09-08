"Kıbrıs Türk halkı kendi kurum ve kuruluşlarını yönetme yeteneğine sahiptir"

“Siz seçime kadar ancak günlük işleri doğru düzgün yapmakla görevlisiniz” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi kurumlarını yönetme becerisine sahip olduğunu ancak halkın özgüvenini zedeleyecek durumlarla da karşı karşıya olunduğunu vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreter Erdoğan Sorakın, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası’nı (Tel-Sen) ziyaret etti. Erhürman ziyarette, Kıbrıs Türk halkının kendi kurum ve kuruluşlarını yönetme yeteneğine sahip olduğunu vurguladı.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Tel-Sen Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede konuşan Erhürman, CTP’nin kamu tekeli yerine özel tekel getirilecek bir modeli kabul etmeyeceğinin de altını çizdi.

“CTP BÖYLE BİR MODELİ ASLA KABUL ETMEYECEK”

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Hükümetin günlük cari işleri bile döndüremediğini savunarak, hükümetin seçim hükümeti olduğunu ve Telekomünikasyon gibi önemli bir alanda açıklama yapmalarının hata olduğunu vurguladı.

“Siz seçime kadar ancak günlük işleri doğru düzgün yapmakla görevlisiniz” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının kendi kurumlarını yönetme becerisine sahip olduğunu ancak halkın özgüvenini zedeleyecek durumlarla da karşı karşıya olunduğunu belirtti.

“ÇARE ÖZELLEŞTİRME DEĞİL”

Erhürman, “Biz yapamayız gibi telkinlerde bulunmaya çalışıyor birileri. Biz bunu hiçbir şekilde kabul etmeyiz” diyerek, siyasi istikrarsızlık nedeniyle kurumların yönetiminde sorunlar yaşanırsa, bunun çözümünün kurumları elden çıkarmak olamayacağını ifade etti. Hükümette oldukları dönemde alanında uzman kişilerle kurumlarda düzenlemeler yaparak istikrarlı bir yapı sağlamaya çalıştıklarını anlatan Erhürman, yönetilemeyen noktalarda çarenin özelleştirme olamayacağını vurguladı.

TEL-SEN’in verdiği mücadeleyi CTP olarak anlamlı bulduklarını belirten Erhürman, “Kıbrıs Türk halkı yönetme yeteneğine sahiptir. Yönetim mekanizmaları açısından birtakım reformlar yapmamız gerekiyor. Bunlardan ders çıkarıp doğruları yapmak gerekir” diyerek sözlerine son verdi.