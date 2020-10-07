“Kıbrıs Türk halkı bu devleti, Ersin Bey seçime malzeme yapsın diye kurmadı”

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Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen
Infiniti QX55, dijital ortamda kamuflajından arındı Japon markanın en şık modellerinden birisi olacak. Infiniti'nin ilk nesil FX modelini hatırlar mısınız? Japon markanın güzel oranlı lüks SUV'si, daha moda olmadan önce coupé-SUV formülünü pazara getirmişti. Şimdi ise 11 Kasım'da yapılacak lansman ile bu aracın manevi halefi QX55 sergilenecek. Rus internet sitesi Kolesa.ru'nun yetenekli dijital tasarım sanatçıları, 6 haftalık bekleyişi kolaylaştırmak adına markanın yeni crossover modeli QX55'i sanal dünyada yorumlamışlar. İsminden de anlayacağınız üzere QX55, altyapısını QX50 ile paylaşacak. Boyut açısından yeni tanıtılan Audi Q5 Sportback, BMW X4 ve Mercedes-Benz GLC Coupe ile birlikte belli pazarlarda kompakt, belli pazarlarda orta segment premium SUV kategorisinde yer alacak olan modelin şimdilik hiçbir detayını bilmiyoruz. Yani bu bahsettiklerimiz tamamen varsayımdan ibaret. Genel görünüm açısından orijinal FX'e benzerlik gösteren QX55'in arka bölümüne iliştirilen "ducktail" spoyler eki, artık iyice kalabalıklaşan bu segmentte yer alacak modelin oranlarını güzel şekilde süslüyor. Şimdilik resmi bir açıklama yok fakat QX55'in gücünü 2.0 litrelik değişken sıkıştırma oranlı turbo benzinli motordan alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. QX50'de 272 bg güç, 380 Nm tork sunan ünitenin bu verileri coupé çizgileri taşıyan modele de değiştirmeden taşıması bekleniyor. FX'in manevi halefi QX55'in lansmanı 11 Kasım'da internet üzerinden yapılacak.
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“Kıbrıs Türk halkı bu devleti, Ersin Bey seçime malzeme yapsın diye kurmadı”

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“Halk, iradesini yok sayan, onurunu görmezden gelen siyasilere her zaman faturayı kesmiştir. Ersin Bey seçimde bir avantaj elde etmek için devleti yok sayan bir tavır ortaya koymuştur. Seçimde avantaj elde etmek için koalisyonda olduğunu unutmuştur" diyen Özersay, "Kıbrıs Türk halkı bu devleti, Ersin Bey seçime malzeme yapsın diye kurmadı” dedi.

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“Kıbrıs Türk halkı bu devleti, Ersin Bey seçime malzeme yapsın diye kurmadı”
Bağımsız Cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, “atılan adımların Ersin Tatar’ın seçim kampanyasının parçası olduğunu, memleketin önemli bir dış politika konusu olan Kapalı Maraş’ın seçime malzeme yapıldığını” söyledi.
Özersay’ın seçim bürosundan verilen bilgiye göre, katıldığı web TV programda Halkın Partisi’nin hükümetten çekilmesinin nedenlerini açıklayan Özersay, gelinen noktadan Tatar’ı  sorumlu tutarak, “Kıbrıs Türk halkı bu devleti, Ersin Bey seçime malzeme yapsın diye kurmadı” dedi.
“SEÇİMDE AVANTAJ ELDE ETMEK İÇİN DEVLET KURUMLARI VE HALK İRADESİ YOK SAYILDI”
Özersay, şöyle konuştu: 
“Halk, iradesini yok sayan, onurunu görmezden gelen siyasilere her zaman faturayı kesmiştir. Ersin Bey seçimde bir avantaj elde etmek için devleti yok sayan bir tavır ortaya koymuştur. Seçimde avantaj elde etmek için koalisyonda olduğunu unutmuştur. Koalisyon ortağının onayını almak ve ona bilgi vermek zorunda olduğunu da unutmuştur. Kendine göre bir operasyon yapmıştır ama devletin kurumlarını yok saymıştır. 
“YSK HAFİFE ALINACAK BİR KURUM DEĞİLDİR”
Yüksek Seçim Kurulu hafife alınacak bir kurum değildir. YSK tarafından tören yapılması, açıklama yapılması, beyanat verilmesi, demeç verilmesi yasaklandı ama kurum ve kararı yok sayıldı. Bakanlar Kurulu kararıyla bu kadar zamandır takip etmekten sorumlu kılınan Dışişleri Bakanlığı da yok sayıldı. Bu bir koalisyon hükümetidir ve Başbakan’ın böyle bir yetkisi yoktur.”
“ZAMANLAMA VE USÜL OLARAK YANLIŞ BİR YOL İZLENDİ”
Türkiye’den su getirilmesi ya da Maraş’ın açılmasına karşı olmadıklarını belirten Kudret Özersay, zamanlama ve usül olarak yanlış bir yol izlendiğini aktardı. 
Özersay, “Biz atılan bu adıma karşı değiliz. Bu oturulup konuşulmuş olsaydı ve seçimden dört gün önce yapılmasaydı bunlar yaşanmazdı. Biz Türkiye’den su getirilmesini de isteriz. Hatta sıkıntı keşke daha önce giderilseydi. Bizim sorunumuz, Türkiye’yle birlikte bir şey yaparken, seçime bu kadar az zaman kala ve hükümet ortağından gizlenerek yapılmasıdır. Etik de değildir” dedi.
“ÜLKE HÜKÜMETSİZ KALMASIN DİYE BİRÇOK SORUNU SİNEYE ÇEKTİK”
Koalisyonda yaşanan sorunun Maraş’ın açılımına ilişkin yapılan basın toplantısından önce başladığını açıklayan Özersay şöyle devam etti;
“Kısa bir süre önce Ersin Bey’in Ankara’ya gidip para alıp gelmesini de basından öğrendim. ‘Burada bir koalisyon hükümeti var, bilgi vermen lazım’ dedim bana mesajla ‘Haklısın, kusura bakma’ dedi. Dün yaşanan da benzer bir durum. Bana sadece Ankara’ya gideceğini söyledi. ‘Su ile ilgili açılış için mi?’ diye sorduğumda onayladı ve Maraş’tan bahsetmedi. Mağusa’dan Maraş’la ilgili çalışmalar olduğunu öğrendim. Ersin Bey’e ‘Maraş’la ilgili bir gelişme var mı?’ diye sordum, bana döneceğini söyledi ama bir buçuk saat sonra televizyondan izledim. Dışişleri Bakanı olmayıp sadece koalisyon ortağı olsaydım da bunu bize söylemesi, bizim onayımızı alması gerekirdi. Bunu yapmadığı için halkın iradesine saygısızlık yapmış oldu. Seçim hamlesi yaparken son dönemin en önemli projesine zarar vermiştir elimizi zayıflatmıştır. Salgın var diye normalde kabul etmeyeceğimiz konuları sineye çektik. İmar planı ve istihdamlar konusundaki tavrı karşısında, zor dönemde ülke hükümetsiz kalsın istemediğimiz için devam ettik.”
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