Kıbrıs sorununda gözler şimdi eylül ayı sonunda yapılacak BM Genel Kurulunda

Rum basınında bugün yer alan bir haberde, Kıbrıs sorununda dikkatlerin şu an eylül ayı sonunda yapılacak BM Genel Kurulu toplantısına çevrildiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, gelecek hafta yapılması düşünülen üçlü bir görüşmeyle Kıbrıs sorununda yeni bir girişimin önkoşullarının meydana getirilmesi ihtimalinin, daha bu girişim gerçekleşmeden başarısızlığa uğradığını yazdı.

Konunun Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ileri sürülen katı tutumu yüzünden kesin olarak sonuçsuz kaldığının görüldüğünü öne süren gazete, şu an Rum kesimi ile tüm paydaşların dikkatinin eylül ayı sonunda New York’ta gerçekleştirilecek BM Genel Kuruluna çevrildiğine işaret etti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in eylül ayı sonunda yapılacak BM Genel Kurulu toplantısı çerçevesinde, Genel Kurul huzurunda konuşma ve Kıbrıs sorunuyla ilgili mesajlar gönderme fırsatı bulacağını kaydeden gazete, Hristodulidis’in Genel Kurul çerçevesinde BM Genel Sekreteriyle de görüşeceğini yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da BM Genel Kurul dolayısıyla New York’ta bulunacağını, dolayısıyla Kıbrıs sorununda yeni bir girişimin meydana getirilmesi için zemin olup olmadığının ortaya çıkacağını da ekledi.

Politis gazetesi ise “Üçlü Görüşme Başarısızlığı- Tatar Biliyordu Ama İstemedi” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kamuoyu önünde yaptığı açıklamalardan bağımsız olarak, BM’nin üçlü görüşmeyle ilgili gelişme halindeki çabasından haberdar olduğunu ancak BM’nin çağrısına karşılık vermediğini iddia etti.

Haberinde Birleşmiş Milletlerin (BM), Genel Sekreter Guterres, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis arasında üçlü bir görüşme yapılmasına dair istişarede bulunulmasıyla ilgili manzaranın netleşmekte olduğunu öne süren gazete, şu ana kadarki verilere göre Cumhurbaşkanı Tatar’ın söz konusu çabadan haberdar olduğu ancak BM’nin çağrısına yanıt vermediği iddiasını yineledi.

Gazete “KKTC’den gelen bilgilerin” Cumhurbaşkanı Tatar’ın konuyla ilgili istişarenin bizzat BM Genel Sekreteri tarafından değil de Genel Sekreterin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi tarafından yapılmasından rahatsız olduğu yönünde olduğunu da ileri sürdü.

Gazete “aynı bilgilere göre” Tatar’ın, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in görev süresinin sona erdiğini, bundan dolayı da böyle bir istişarede bulunmaya yetkisi olmadığını düşündüğünü iletti.

BM Genel Sekreteri Guterres’in iki lidere nihai davette bulunması niyetinin, Cumhurbaşkanı Tatar’ın üçlü görüşmeyle ilgili ağız yoklamayı reddetmesine takıldığını öne süren gazete, “yetkili bir kaynağın” gazeteye, görüşmeyle ilgili davetin tarih ayarlandığında yapıldığını söylediğini de iletti.

Gazete BM’nin, BM Genel Sekreterinin üçlü bir görüşme yapılması niyeti konusunda “alçak tonlar muhafaza etmeyi tercih ettiğini” de ekledi.