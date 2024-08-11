Kıbrıs sorununa çözüm arayışları sürüyor

Türk tarafının 3D’deki ısrarı karşısında Rum tarafının ticaret ve uçuşları değerlendirmeye hazır olduğu öne sürüldü

Türkiye’nin, aralarında Genel Sekreter’in Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in de bulunduğu yabancı diplomatlara Avrupa Komisyonu’nun, Avrupa Parlamentosu önünde “dondurulmuş” bulunan serbest ticaret (çapraz ve direkt uçuşlar) Tüzüğü önerisinin yeniden gündeme getirilerek onaylanması talebini ilettiği, bu talebin Holguin’in ilgisini çektiği bildirildi.

Haftalık Kathimerini'ye göre Türkiye uluslararası toplumdan, BM'nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik olası yeni bir inisiyatifinin -sonucundan bağımsız olarak- AB'nin, Kıbrıslı Türklerin izolasyonlarına son verme yönünde 2004'te üstlendiği yükümlülükleri yerine getireceği anlamına da geleceğini garanti etmesini istedi.

Gazete, Türk tarafının yalnızca KKTC’deki hava ve deniz limanlarından AB üyesi ülkelere doğrudan ticaret üzerine odaklanan Tüzük ile yetinmediğini, KKTC’nin Tayvan gibi uluslararası toplum ile doğrudan ticaret, doğrudan uçuş ve doğrudan ilişki kurmasını (3D) da istediğini belirtti.

Edindiği bilgilere dayanarak Türk diplomatların, Kıbrıslı Türklerin izolasyonlarına son verilmesine yönelik Komisyon Tüzüğü’nün hayata geçirilmesi ve “3D” taleplerini, BM’nin de aralarında bulunduğu arabuluculara ilettiğini yazan gazete, bu talebin Holguin’in ilgisini çektiğine vurgu yaptı. Gazete Holguin’in meseleyi, birkaç ay önce Ada’da temaslarda bulunduğu dönemde Rum tarafıyla görüşerek Rum Yönetiminin tepkisini ölçtüğünü belirtti.

Haberde BM Genel Kurulu ve bu çerçevede Kıbrıs sorunuyla temasların yapılacağı Eylül ayı yaklaşırken uluslararası arabulucuların, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlamasına “yeşil ışık yakması için” Türkiye’nin talebini yerine getirme yöntemleri üzerinde çeşitli düşünceler geliştirmekte olduğu belirtildi.

Gazeteye göre “bu düşünceler, bir çeşit güvenceye atıf yapıyor ve bu düşünceler, zemin kaygan kalacak ve bütün ihtimaller açık olacak şekilde, örneğin bir açıklama veya davet çerçevesinde yazılı içerik halini de alabilecek.”

Aynı gazete, tarafların tezlerinin birbirinden çok farklı olması nedeniyle üçlü bir görüşmede ne konuşulabileceğini sorguladığı başka bir haberinde, güvenilir diplomatik çevrelerin Kathimerini’ye “Holguin’in konuların özüne girmek niyetinde olduğunu ve halen perde gerisinde çalışılan veriler olduğunu” söylediğini aktardı.

Gazete görüşülmek üzere garantiler, askerlerin çekilmesi ve yönetim başlıklarını da içeren bir belge (Consept Paper) sunulması beklendiğini yazdı, Türk tarafının müzakere masasına oturmak için 3D şartında ısrar ettiğini Rum tarafının da bunları kabul etmeyeceğini açıkça ortaya koyduğunu hatırlattı.

Diplomatik kaynağının, “Rum tarafının, müzakerelerin yeniden başlaması için bazı verilerle oynamaya hazır olduğunu” söylediğini yazan gazete şöyle devam etti:

“Hukuki zemin olarak Kıbrıs’ın AB’ne katılım sözleşmesinde eklenen 10’uncu protokolü kullanacak şekilde ticaret ve uçuşlar konusunda bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Holguin’in Hristodulidis’e sunduğu Mia Milia (Haspolat) barikatının açılması önerisi konusunda ise diplomatik kaynaklar Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk tarafı bir şekilde cevap verirse, bazı adımlar atabileceği tezine sahip olduğunu söylüyor. Ancak bunun, bu yaklaşımda bazı düzenlemeler olmayacağı anlamına gelmediğine vurgu yapılıyor.”

