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“Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık"

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Cumhurbaşkanı Tatar, “Bizim ortaya koyduğumuz öneriler dünyanın her yerinde değerlendirmeye alınmıştır. Bu tarihi adımla aşama kaydettik, yeni bir sayfa açıldı” dedi

“Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs meselesinde yeni bir sayfa açtık” dedi.

Tatar, Cenevre’de düzenlenen 5+1 gayriresmi toplantılara, yeni siyaset ve yeni tezlerle katıldıklarını vurgulayarak, artık Kıbrıs’a yenilikler gelmesi gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cenevre’de Türk Konsolosluğu binasının açılışının ardından ortak basın açıklaması düzenledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşmelerde egemen eşitliğe dayalı iki devlet modelini ilgili taraflara ilettiklerini belirterek, artık Kıbrıs Türk halkının eşit kimlik ve egemenliğinin herkes tarafından kabullenilmesi gerektiğini vurguladı.

“Artık masada bir anlaşmanın sağlanabilmesi için egemen eşitliğimizin ve eşit kimliğimizin tanınması gerektiğini söyledik” diyen Tatar, “masadan kalkarken karşı taraf Kıbrıs Cumhuriyeti, biz toplum lideri. Bu olmaz. Onlar Cumhuriyetolarak, biz ise kısıtlamalar altında yaşamaya devam ettiğimiz sürece hiçbir zaman karşı taraf bizimle eşit bir şekilde paylaşım niyetinde olmaz. Bunu zaten defalarca tecrübe ettik” ifadelerini kullandı.

Oyunun kurallarının artık değişmesi gerektiğine vurgu yapan Tatar, “Eğer değişmezse, bu süreç adaletli bir şekilde ilerlemeyecek” dedi.

Toplantılar için çaba sarf eden BM Genel Sekreteri Guterres ile Kıbrıs Özel Danışmanı Lute’a teşekkürlerini ileten Tatar, “Onların büyük gayretleri sayesinde bu toplantı gerçekleşti ve tüm bunları dünyaya anlatabildik” şeklinde konuştu.

Görüşmelerde, BM Genel Sekreteri’nin ortak bir zemin bulunamadığını açıkladığını ifade eden Tatar, “Ortak bir zemin olmayabilir, ileride birtakım ilerlemelerle bakalım nasıl bir zemin oluşacak. Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı bir statü sağlanmadan resmi görüşmelerin başlamasının hiçbir anlamı yok” dedi.

Tatar, Kıbrıs Rum tarafının amacının mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamı ve Kıbrıslı Türklerin de yama olması olduğuna dikkat çekerek,  Kıbrıslı Tüklerin haklarından vazgeçmeyeceğini belirtti.

Tatar, “Bizim ortaya koyduğumuz öneriler dünyanın her yerinde değerlendirmeye alınmıştır. Bu tarihi adımla aşama kaydettik, yeni bir sayfa açıldı” şeklinde konuştu.

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