Tatar " ‘Kıbrıs, Kıbrıslılarındır’ diye bir söylem yoktur. Bu, esasta Rum tarafına hizmet eder. Bu adanın sahibi belli, tarihi belli, hak ve hukuku bellidir. Bu adada barış ve huzur için elimizden geleni yapıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nden gelen gazetecilerden oluşan heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar kabulde yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasındaki bağların kendisinin cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra kuvvetlendiğini kaydetti.

Esas amacının ülkesine ve milli davaya hizmet olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar adadaki varlık, güvenlik ve toprağa bağlanma mücadelelerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

Bu yıl 48. yıl dönümü kutlanacak 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı ile KKTC’nin sınırlarının çizildiğini ve bugünlere gelindiğini belirten Tatar; Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmaması yolunda birlikte yürüyen Dr. Fazıl Küçük, Rauf Raif Denktaş, Bülent Ecevit, Adnan Menderes ve Fatin Rüştü Zorlu’yu rahmetle andı.

Kıbrıs’ta yaşananların, Türkiye Cumhuriyeti’nde de yankılandığını ve birçok insanın Kıbrıslı Türk soydaşlarına destek vermek amacıyla mitingler düzenlediğini, “ya taksim ya ölüm” sloganları attığını anlatan Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulduğunda iki ayrı halkın varlığını, Yunanistan’ın kabul etmediğini belirtti.

Kıbrıs Türkü’nün çok acılar yaşadığını, evlerinden göç etmek zorunda kaldığını ve insanlık dışı muamelelere maruz bırakıldığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, 1974’ten sonra federal temelde bir antlaşma için masaya oturulduğunu fakat Rumlarla Türklerin federallik anlayışlarının farklı olduğunu kaydetti.

Tatar, Rumların federal temeldeki anlayışının; tek egemenlik çatısı altında, zaman içinde ise adayı bir Yunan adasına dönüştürmek için Enosis hayallerini gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, müzakere süreçlerine her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin destek verdiğini söyleyip yakın geçmişte Annan Planı’nı örnek verdi ve Rum tarafının kendileriyle hiçbir ortaklığı kabul etmeyeceği anlaşılınca artık federal çözümün mümkün olmayacağının görüldüğünü anlattı.

Tatar, “Bizim buradaki varlığımızın yegâne teminatı, Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü ve Türk askerinin caydırıcı güç olarak adadaki varlığıdır. Yeni siyaset bunu da kapsamaktadır.

"Buradaki iki halkın yararına olacak şekilde suyu, elektriği ve hidrokarbon kaynaklarını paylaşabiliriz” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, adaya birçok yatırımın yapıldığını ve turizmde önemli mesafelerin kat edildiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, adadaki bütün bölgelerin çok değerli olduğunu ve turizm açısından potansiyelinin yüksek olduğunu dile getirerek, 144 farklı ülkeden eğitim almak için KKTC’ ye gelen öğrencilerin de eğitim ve turizm sektörüne ivme kazandırdığını kaydetti.

Pandemi döneminde bazı zorlukların yaşandığını ve sonrasında gelen ekonomik kriz ve Rusya-Ukrayna savaşının da bu zorluklara eklendiğini söyleyen Tatar, fakat bütün bunların yavaş yavaş aşıldığını, geleceğe umutla bakmaya başlayacaklarını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, karşı tarafa KKTC’nin varlığını bir kez daha hatırlattığı için teşekkürlerini sunan Cumhurbaşkanı Tatar, özellikle milli günlerde Rum tarafının sürekli Kıbrıs’ın bir Helen adası olduğunu, Yunanistan’ın bir parçası olduğunu ve bu hedeflerine ulaşacaklarını söylediğini anımsattı.

Rum tarafının sınırlarının Girne değil de İstanbul olacağı söylemleri ile ilgili Cumhurbaşkanı Tatar şunları ifade etti.

“Bu düşünceler absürttür. Böyle bir şeyin olamayacağı aşikârdır. Kıbrıs’ta iki devlet vardır. Türkiye Cumhuriyeti, bu adanın geçmişinde de geleceğinde de söz sahibidir ve bu iki devletli çözüm önerisine de destek vermektedir. Mademki federal temelde bir antlaşma 50 sene sonra dahi netice vermedi, bütün o yapılan görüşmelerin hepsi tüketildi. Türkiye Cumhuriyeti taraftır. ‘Kıbrıs, Kıbrıslılarındır’ diye bir söylem yoktur. Bu, esasta Rum tarafına hizmet eder. Bu adanın sahibi belli, tarihi belli, hak ve hukuku bellidir. Bu adada barış ve huzur için elimizden geleni yapıyoruz.”

Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle ekonomik yapının güçlenmesi ve halkın burada varlığını sürdürmesinin en büyük hedefleri olduğunu dile getiren Tatar, dijital dönüşümden sonra Kıbrıs’ın değerinin arttığını ifade etti.

Türk dünyasındaki gelişmeleri takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin KKTC için canla başla çalıştığını ve her toplantıda Kıbrıs Türklerini de aralarında görmek istediklerini kaydetti.

Tatar, yeni siyasetlerinde alınlarının açık olduğunu ve kimsenin kendilerini Anadolu’dan kopartamayacağını belirtti; “Bizim muhatabımız, Türkiye Cumhuriyeti’dir. Kimse Kıbrıs Türkü’nü göz ardı edemez. Ülkemizde büyük başarılara imza atan sporcular var; bu gurur vericidir” diye konuştu.

