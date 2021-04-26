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"Kıbrıs için kritik bir görüşme"

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"Kıbrıs için kritik bir görüşme"

Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve beraberindeki heyetin, gayriresmi konferansın yapılacağı Cenevre’ye vardığı bildirildi.

Rum haber kaynaklarına göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Cenevre uçuşu sırasında yaptığı açıklamada, Cenevre’de yarın başlayacak 5+BM konferansına işaret ederek “Kıbrıs için kritik bir görüşmenin söz konusu olduğunu” belirtti.

Anastasiadis, görüşmenin kritik olduğunun kesin bilinmesiyle birlikte, kendisinin ve tüm heyetin yanı sıra Rum tarafının görüşmeye, BM kararları, Ulusal Konsey’in oy birliğiyle aldığı kararlar, 25 Kasım açıklaması temelinde, özlü bir müzakerenin yeniden başlamasıyla ilgili önkoşullarının yaratılması veya yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla, siyasi irade ve kararlılıkla gittiğini ifade etti.  

Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının da görüşmeye aynı irade ve değerlendirmeyle gelmesi temennisinde bulunurken, herhangi bir sapmanın sadece Kıbrıslı Rumların değil Kıbrıslı Türklerin de aleyhine olacağını söyledi.

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