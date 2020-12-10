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"Kıbrıs davası bir insan hakkı meselesidir"

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs davasının bir insan hakkı meselesi olduğunu kaydederek, Kıbrıslı Türklere yönelik insan haklarına aykırı politikaların kabul edilemeyeceğini ifade etti

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"Kıbrıs davası bir insan hakkı meselesidir"

İnsan Hakları Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar,  Kıbrıslı Türklere yönelik uygulanan direkt uçuş kısıtlaması, spor ambargosu ve diğer tüm izolasyonların kabul edilemeyeceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar Kıbrıslı Türklerin, adada egemen eşit bir halk olduğuna dikkat çekerek “Böylesi bir günde, sizlerin bize verdiği mesaj bize güç katmaktadır. Bundan dolayı sizlere teşekkür etmek istiyorum” dedi.

1960 yılında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ilanının ardından Başpiskopos Makarios’un kurulan cumhuriyeti Enosis’e sıçrama tahtası olarak gördüğüne dair açıklamaları bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, bugüne kadar yürütülen çözüm çabalarının Rum tarafının tavrı yüzünden çözümsüz kaldığını ifade etti ve Kıbrıslı Türklere insan haklarının iade edilmesini talep etti.

Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan, haksız ve insan haklarına aykırı kısıtlama ve ambargolara rağmen KKTC’nin gelişiminin süreceğine dikkat çekti.

Kıbrıs davasına ve hakkına sahip çıkılmasının önemine de vurgu yapan Cumhurbaşkanı, “Hak, halkımızın, milletimizindir” şeklinde konuşarak geleceğe umutla bakılması gerektiğini belirtti.

İnsan Hakları Derneği’nin, Dünya İnsan Hakları Günü dolayısı ile verdiği mesajların önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bu mesajların tüm dünyaya duyurularak tarihe kaydedildiğini ifade etti.

Maraş açılımına da değinerek bölgedeki Vakıf mallarına halel getirmeksizin Taşınmaz Mal Komisyonu vasıtasıyla bölgenin insanlığa kazandırılacağını  söyleyen Cumhurbaşkanı,  Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle Maraş’ta atılan adımın önemine dikkat çekti.

İnsan Hakları Derneği’nin çalışmalarının, KKTC’nin kurumsal yapısına güç verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, derneğin yapmış olduğu çalışmaların, sivil toplum örgütleri tarafından halka sahip çıkıldığının bir örneği olduğunun altını çizerek teşekkür etti.

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