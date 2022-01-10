“Kaynakları külliyeye değil yatırımlara harcayacağız”

CTP lideri Erhürman, Türkiye’den gelecek olan kaynakları külliye yapımı için değil, ekonomiyi ayağa kaldıracak yatırımlara harcayacaklarının altını çizdi



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Gençlik Örgütü Girne İlçesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği “Barış Ateşi” etkinliğinde konuştu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, CTP’nin, gençlerin partisi olduğunun kaydetti.

“Buraya kadar” diyen Erhürman, “Şimdi onlar gidiyor. Barışı isteyenler, federasyonu isteyenler, yoksulluktan kurtulacağız diyenler, kendi ayaklarımız üzerinde duracağız diyenler geliyor, CTP geliyor” şeklinde konuştu.

Yüzlerdeki yorgunluğu, sırtlardaki yükü de artık atmanın zamanı geldiğini ifade eden Erhürman, büyük ortağının Kıbrıs Türk halkı olduğu hükümeti, CTP’nin kurmaya geleceğini belirtti.

Pandemi ve ekonomik krize, beceriksizlik, basiretsizlik ve gailesizliğin eklendiğini savunan Erhürman, bu etkenlerle, Kıbrıs Türk halkının yüzündeki gülümsemenin durduğunu ama 15 gün kaldığını, 15 gün sonra gülümsemelerin yeniden başlayacağını belirtti.

Öte yandan Erhürman, Girne’de Pia Bella Hotel’de düzenlenen ekonomi buluşmasına katıldı. Erhürman, Anayasa’da da yeri olan uzun vadeli kalkınma planlarını hayata geçirerek ekonomide devlet politikası yaratacaklarını söyledi.

Türkiye’den gelecek olan kaynakları külliye yapımı için değil, ekonomiyi ayağa kaldıracak yatırımlara harcayacaklarının altını çizen Erhürman, ülkede AB ile ilişkilerin temelini oluşturan partinin CTP olduğunu, AB kaynaklarını da ülkeye akıtmaya devam edeceklerini söyledi.

