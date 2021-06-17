“Kayıpların telafisi için çalışma yapılmalı

TDP lideri Özyiğit, vakalar sıfırlandığı dönemde yapılan yanlışlar neticesinde güvenli ülke konseptinin kaybedilmesiyle ülkeye yeterince öğrenci gelmediğini belirterek, bu konuda artık hata yapma lüksünün kalmadığını söyledi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) ile görüştü.

Özyiğit, pandemi nedeniyle eğitimde ciddi kayıpların yaşandığını belirterek, önümüzdeki dönem yüz yüze eğitime başlayabilmek için Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili makamların üzerlerine düşen görev ve sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Özyiğit, normal yaşama geçiş ve yüz yüze eğitime başlamanın en önemli unsurunun aşılanma olduğunu ancak bugüne kadar bu konuda yeterli ilerlemelerin sağlanamadığını belirtti.

Özyiğit, ilk ve orta eğitimdeki öğretmenlerin aşılanmaya başlamasının olumlu olmakla beraber, bunun tüm eğitimi kapsayacak şekilde genişletilmesinin önemine vurgu yaptı. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığına büyük görev düştüğünü ifade ederek, “Bir yandan yeni dönemde yüz yüze eğitim için şartlar yerine getirilirken, diğer yandan da kayıpların telafisi için çalışma yapılmalıdır” dedi.

Geçmiş dönem vakalar sıfırlanmışken yapılan yanlışlar neticesinde “güvenli ülke” konseptinin kaybedilmesi nedeniyle ülkeye yeterince öğrenci gelmediğini belirten Özyiğit, eğitimin yanı sıra ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıyan bu konuda artık hata yapma lüksünün kalmadığını söyledi.

Pandemi kontrol altına alınıp, aşılamanın da maksimun seviyeye çıkarılmasından ve yüz yüze eğitime geçiş şartları yeniden oluşturulduktan sonra YÖK ile temasa geçilerek yeni akademik yılda “online eğitime devam edilebilir” perspektifinin KKTC üniversiteleri için iptal edilmesi gerektiğini belirten Özyiğit, yeni dönemde adaya gelecek öğrencilere de aşı imkanı sağlanması gerektiğini belirtti.

Öğrencilerin ülkeye geliş şart ve kriterlerinin de belirlenerek duyurularının yapılması gerektiğini kaydeden Özyiğit, bu konuda ne kadar geç kalınırsa, bunun olumsuz yansımalarının o kadar fazla olacağı uyarısında bulundu.

