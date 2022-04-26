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Karşılıklı protesto

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Meclis’te Bakanlar Kurulu listesi okunurken muhalefet vekilleri protesto ederek salonu terk etti. Daha sonra muhalefet vekillerinin salona giriş yaptığı sırada bu sefer de hükümet kanadı salonu terk etti

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Karşılıklı protesto

Yeni hükümetin programı dün saat 14.30’da yapılan olağanüstü birleşimde okundu.
KKTC’nin 27’nci hükümeti UBP, DP ve YDP koalisyon hükümetinin Bakanlar Kurulu listesi dün Meclis’in bilgisine getirilirken muhalefet vekillerinin hepsi Meclis koltuklarını boşalttı.
Cumhuriyet Meclisi’nin muhalefet partileri CTP ve HP, yeni UBP-DP- YDP Hükümeti Programı’nın Meclis’te okunmasına ilişkin olağanüstü birleşime katılmadı.
CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ve HP Genel Başkanı Kudret Özersay ‘halk iradesine saygı göstermeyenlere saygı göstermeyeceklerini’ açıklayarak, Hükümet Programı okunurken Meclis’te olmayacaklarını vurguladı.
Öte yandan muhalefet milletvekilleri Bakanlar Kurulu listesinin okunmasının ardından Meclis Genel Kurulu salonuna yeniden giriş yaptı.
Muhalefet vekillerinin salona giriş yapmasının ardından protesto sırası hükümet kanadında bulunan vekillere geldi. Muhalefetin protestosuna karşılık olarak hükümet kanadında bulunan vekillerinde salonu terk etmesi gözden kaçmadı.
Muhalefet liderlerinin konuşması sırasında UBP, DP ve YDP milletvekillerinin büyük çoğunluğu salonu terk etti.
 
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