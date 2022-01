Karpaz ve İskele’ye yeni üniversite sözü

UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu, gençlerin işsizlik sorunu için somut projeler hazırladıklarını, Karpaz ve İskele bölgelerine yeni üniversite yapılması için de girişimleri olacağı açıkladı



Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, seçim çalışmalarına, Karpaz’da devam etti.

Burada yaptığı konuşmada, Karpaz’ın kalplerindeki yerinin her zaman farklı olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, İskele’nin, Karpaz’ın takdirini her zaman sandıkta aldıklarını söyledi.

Gelincik’teki vatandaşların gündeme getirdiği bazı bölgesel konularla ilgili de Sucuoğlu, çözüm önerileri hakkında, bakanlara gerekli talimatı vereceğini söyledi.

Boltaşlı’da vatandaşlarla sohbet ederken, bölge halkının hayvancılık ve tarım ile uğraştığını, bölgede tütün ekiminin de yapıldığını belirten Sucuoğlu, son dönemlerde bu alanda yeterli teşvik olmadığından dolayı durgunluk yaşandığını, seçim sonrası, hükümeti kurar kurmaz, konuda çok güzel teşvikler verileceğinin müjdesini de verdi.

Başbakan, bölge gençlerinin işsizlik sorunu için de somut projeler hazırladıklarını açıkladı.

Karpaz ve İskele bölgelerine yeni üniversite yapılması için de girişimleri olacağı bilgisini veren Başbakan, bölge halkına hak ettiği ilgi ve alakanın gösterileceği sözünü de verdi.

Daha sonra Derince’yi ziyaret eden Başbakan bu bölgede de vatandaşlarla sohbet etti, projelerini anlattı ve destek istedi.

Başbakan, bölge insanının sorularının bilincinde olduklarını ama koalisyon hükümetleri ile bu sorunların çözülemeyeceğini ifade ederek, “Tek başına iktidara en yakın parti UBP’dir. Mührünüzü kırmayın. UBP’ye mührü vurun ki sorunlarınıza tek elden çözüm bulabilelim” dedi.

“Biz bu yolda Anavatanımız ile birlikte yürüyoruz ve yürümeye devam edeceğiz” diyen Başbakan, bölgeye yatırımların artırılması için girişimleri teşvik edeceklerini kaydetti.

Sucuoğlu, her bölgede karşılaştıkları kalabalıkları görünce tek başına iktidar olmaya daha da yaklaştıklarına inandığını söyledi.

Ekonominin ancak istikrarlı 5 yıllık bir hükümet ile düzlüğe çıkabileceğini söyleyen Başbakan, kısa süreli koalisyonlardan bıkıp, usanan vatandaşa karma oydan kaçınma çağrısı yaptı.

Karpaz’a yeni bir üniversite yapılması için de ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Başbakan, üniversite izni için önceliğin Karpaz’da olacağı sözünü verdi.

Başbakan Sucuoğlu, bölge esnafı, üretici ve hayvancısına kolay kredi ve diğer destek olanakları için “çözeceğiz” derken, tüm bu sorunların istikrar bir hükümet ile çözülebileceğini de ekledi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, bölge gençlerinin sorunlarıyla da yakından ilgilenerek, bundan sonraki süreçte önceliği bu bölgelere vereceklerini kaydetti.

Ekonomik istikrar başta olmak üzere KKTC’nin vizyonunu değiştirecek yeni projelerle yola çıktıklarını kaydeden Başbakan, “Sizin desteğiniz ile biz tek başına iktidar ipini göğüsleyeceğiz” dedi.

“Bizim yolumuz Halkın yoludur” diyen Başbakan, yapılacak projelerde, emin adımlarla ilerlenecek yolda, UBP’nin ayak bağı istemediğini ifade etti.

“UBP nin tek başına iktidar olması için mühür ihtiyacı vardır” diyen Başbakan, halka hak ettiği refahı UBP nin getireceğini söyledi.

Ankara ziyareti ile ilgili de bilgi veren Başbakan “Bütün sorunlarımızı, planlarımızı oturup konuşacağız” diye ekledi.